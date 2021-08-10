Ales Kaç Yıl Geçerlidir? Ales Sınavının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

ALES sınavı sınavın açıklandığı tarihten itibaren belirli bir süre geçerli sayılır ve ALES puanı o süre içerisinde kullanılabilmektedir.

ALES Sınavının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmektedir.

ALES Sınavına Kimler Girebilir ve Konular Nelerdir?

ALES sınavına lisanstan mezun olmuş kişiler yüksek lisans yapmak için girerler. Bu nedenle lisans mezunu olmak gerekmektedir. Sınav sözel ve sayısal olarak iki bölümden oluşur ve her bölümde 50 soru bulunur.