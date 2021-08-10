Ales Kaç Yıl Geçerlidir? Ales Sınavının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, yılın belirli döneminde yapılmaktadır. ALES sınavının yapılma sebebi lisansüstü eğitime girişte, araştırma görevlisi veya uzman gibi kadrolara yapılacak atamalarda adayların seçilmesi için yapılmaktadır. ALES yılda 3 defa uygulanan bir sınavdır. İlkbahar aylarında bir defa, sonbahar aylarında iki defa yapılmaktadır. ALES sınavına belirli düzeydeki kişiler girmektedir ve ALES sınavının geçerli olduğu bir süre vardır. ALES Kaç Yıl Geçerlidir? ALES sınavının geçerlilik süresi ne kadardır? ALES sınavına kimler girebilir? ALES’te ne tür sorular vardır? Sizler için ALES hakkında merak edilen tüm detayları derledik.
ALES sınavı sınavın açıklandığı tarihten itibaren belirli bir süre geçerli sayılır ve ALES puanı o süre içerisinde kullanılabilmektedir.
ALES Sınavının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmektedir.
ALES Sınavına Kimler Girebilir ve Konular Nelerdir?
ALES sınavına lisanstan mezun olmuş kişiler yüksek lisans yapmak için girerler. Bu nedenle lisans mezunu olmak gerekmektedir. Sınav sözel ve sayısal olarak iki bölümden oluşur ve her bölümde 50 soru bulunur.