Alerji nasıl yazılır? Alerji kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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En fazla üzerinde hata yapılan sözcüklerden biri olarak alerji kelimesi gelmektedir. Bu doğrultuda hatanın düzeltilmesi için Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi alınmaktadır. Sadece yazım hatası değil aynı zamanda okunuş üzerinden de alerji kelimesi hatalı değerlendirilmektedir.

Alerji Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin Türkçe üzerinden doğru şekilde yazılışı, ‘Alerji’ biçiminde öne çıkmaktadır. Özellikle yazım hatası olan, ‘Allerji’ şeklinde ele alındığını söylemek gerekir. Yani bu kelime üzerinden hata yapılırken iki tane, ‘l’ harfi kullanılmaktadır. Sadece bir tane, ‘l’ harfi kullanmak yeterlidir. Böylece cümle içerisinde ya da tek başına taşıdığı anlam üzerinden düzgün biçimde kullanılabilir.

Alerji Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Yazım hatası ile en çok karşılaşılan kelimeler içerisinde alerji sözcüğü gelmektedir. Bu konuda doğruyu bulmak için Türk Dil Kurumu üzerinden bakmak gerekir. Yapılan inceleme neticesinde ise kelimenin doğru şekilde yazılış hali, ‘Alerji’ biçimidir. Öne çıkan bu yazılışı ile beraber yine aynı şekilde okunuşu üzerinden doğru ele alınması büyük öneme sahiptir.

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‘’Bu alerji her geçen gün ilerlemeye devam ediyor.’’

‘’Mevsimi geldiği için bazı alerjilere dikkat etmek gerekir.’’

Yukarıda görüldüğü gibi doğru yazılışı ve okunuşu üzerinden alerji kelimesi kullanılabilir.