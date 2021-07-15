Alçalan burç nedir, neyi temsil eder? Alçalan burç özellikleri..

Alçalan Burç, güneş ve ay burçlarının aksine doğum haritasında gerçek bir gezegen veya gök cismi yerine açısal bir nokta ile temsil edilir.

Alçalan Burç Nedir?

Her astroloji haritasındaki, tümü X/Y ekseninde yer alan dört önemli açıdan biridir. Midheaven işareti ve Imum coeli işareti sırasıyla herkese açık ve özel yaşamı temsil eder ve bunlar grafiğin üstünde ve altında bulunur. Ancak alçalan burcu (DC), yükselen burcun (AC) karşısında, grafiğin sol tarafında yer alır. Yükselen burcunuz yüzey seviyesindeki kişiliğinizi ve benlik imajınızı temsil eder, astrolojideki alçalan burç ise tamamen başkalarıyla ilişkilerde aradığınız konularla ilgilidir.

Alçalan Burç Neyi Temsil Eder?

Tıpkı yükselen burcumuzun benliğimizin ilk evimizin zirvesini işaretlemesi gibi alçalan burç da ortaklıklarla ilgili yedinci evimizin zirvesini temsil eder. Bu ev, patronlarımız, iş ortaklarımız ve en iyi arkadaşlarımız dahil tüm en yakın birebir ilişkilerimizi ve diğer insanlara verdiğimiz taahhütleri yönetir. Ama özellikle aşk hayatlarımız ve romantik partnerlerimiz için geçerlidir.

Alçalan burcumuz yükselen burcumuzla doğrudan karşıtlık içinde olduğundan, dünyaya aktif olarak yansıttığımız özelliklerin tam tersi nitelikleri bünyesinde barındırır. Dolayısıyla yükselen burcumuz başkalarına nasıl göründüğümüzü ve kendimiz için ne tür bir imaj yarattığımızı belirler. Bu ilk izlenimlerimiz, olaylara verdiğimiz tepkiler ve yüzeydeki kişiliklerimizle ilgilidir.

Gölgelere (bilinçli veya bilinçsiz olarak) ittiğimiz tüm eğilimler, güçlü yönler ve zayıf yönler, alçalan burcumuzda bulunabilir. Bu, kendimizi sürekli olarak bu niteliklere çekildiğimizi bulmamızın bir parçasıdır. Kişilik yapbozumuzun eksik parçaları; diğer insanlarla olan ilişkilerimizi her zaman doldurmaya çalıştığımız delikler gibidir. Kendimizde benimsediğimiz nitelikler ile uzaklaştırdığımız ya da eksikliğini hissettiğimiz nitelikler arasında belirgin (ve bazen karşı konulamaz) bir gerilim oluşur. Bu nedenle, sahip olmadıklarımızın aynı zamanda kendimizi bilinçaltında çektiğimiz şeyler olması da mantıklıdır.

Ama burada da dikkat edilmesi gereken önemli bir sinerji var. Zıt burçlar çatışabilir, ancak astrolojide aynı "ekseni" paylaştıklarından, aslında benzer değerlere ve hedeflere sahiptirler. Bununla birlikte bazı niteliklere ilgi duymanız mantıklıdır. Elde etmek istediğimiz şeye ulaşmanın farklı bir yolunu temsil eder ve bu doğal olarak merak uyandırıcı olacaktır.

Alçalan Burç Özellikleri Nelerdir?

Alçalan burç kısmen kendi içimizde erişmekte zorlandığımız şeyler olduğu için başkalarında hayran olduğumuz şeyleri gösterir. Bize doğal gelmeseler bile, bu niteliklerde doğal bir çekicilik vardır. Bu nedenle, çoğu zaman soydan gelen işaretimizin niteliklerini dış ilişkiler yoluyla hayatımıza sokmaya çalışırız. Örneğin, soyundan gelenlerin burcunda doğan insanlarla çok sayıda yakın ortaklığa girerken bulabilirsiniz. Bu ideal bir zodyak eşleşmesi olduğunu kanıtlayabilir. Soy burcunuzun enerjisine sahip biri, kişiliğinize denge ve sinerji sunabilir, bu da başarılı bir romantik ortaklık veya iş girişimi için iyiye işaret edebilir.

Ancak nihayetinde, soy burcumuzun niteliklerini içeren insanları ve ilişkileri aramamızın nedenlerinden biri, bu nitelikleri kendi içimizde ifade etmenin yollarını bulmaya çalışmamızdır. Eğer bu mücadele konusunda kendimize karşı dürüst olmazsak, o zaman başkalarına yansıttığımız, sevmediğimiz veya kıskançlık hissettiğimiz niteliklere de işaret edebilir. Bununla birlikte, kendi olumsuz niteliklerimizi yansıtmanın bir yolu olarak, bilinçaltımızda neslimizin enerjisiyle uyumlu ilişkiler arayabiliriz. Kendinizi belirli bir kişilik tipine tekrar tekrar çekildiğinizi veya onu eleştirdiğinizi düşünüyorsanız, soyundan gelen burcunuzu inceleyerek ve bu niteliklerin sizde nasıl tezahür ettiği konusunu araştırabilirsiniz.