Alçak gönüllü ne demek? TDK'ya göre alçak gönüllü kelimesinin anlamı nedir? Alçak gönüllü sözlük anlamı

Tevazu sahibi anlamına gelen Mütevazi sözcüğü ''Alçak gönüllü'' ile eş anlamlıdır. Bu iki kelime cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir.

TDK'ya göre Alçak Gönüllü Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre alçak gönüllü kelimesi iki farklı anlama gelir:

İlk anlamı: Başarılarıyla ve iyi özellikleriyle övünmeyen, başkalarının da kendisini övmesinden hoşlanmayan, kibirsiz.

İkinci anlamı: Büyüklük taslamayan, kendisiyle aynı seviye olmayan insanlara dahi eşit muamelede bulunan kimse.

Türk İslam kültüründe alçak gönüllük her zaman övülen erdemlerin başında gelmiştir. Bu nedenle Osmanlı Döneminde ''mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var'' sözü en sık kullanılan sözlerden biri olmuştur. Alçak gönüllü kişiler, büyük başarılar elde etseler bile kendi meziyetleri ile övünmezler.

Örnek Cümleler:

1- O kadar kültürlü ve bilgili bir insan olmasına karşın hep alçak gönüllü bir insan olmuştur.

2- Daha önce senin kadar alçakgönüllü bir insan tanımamıştım.

Not: Alçak Gönüllü kelimesinin anlamı kadar nasıl yazıldığı da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Alçak Gönüllü birleşik isim değil tamlamadır. Bu nedenle bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

Alçak Gönüllü - Doğru

Alçakgönüllü - Yanlış