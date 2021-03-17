Alay Etmek ne demek? Alay Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Alay etmek deyiminin cümle içerisinde sıklıkla kullanıldığına şahit olmuşsunuzdur. Bir deyimin cümle içerisinde ne amaçla kullanıldığının anlaşılması için bu deyimin anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

Alay Etmek Ne Demek?

Alay etmek, kişilerin kusurlu ya da eksik durumları ile ilgili küçümseyici bir şekilde konuşmaktır. Bu gibi durumlar alay edilen kişinin kendini bu durum ile alakalı olarak kötü hissetmesine sebep olmaktadır.

Alay Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumuna göre alay etmek deyimi bir kişinin eksik ya da kusurlu olan bir durumu hakkında küçümseyici ve aşağılayıcı şekilde konuşmak şeklinde tanımlanmaktadır. İnsanların eksik yanları ile ilgili bu tarz konuşmalar doğru değildir ve hoş karşılanmaz.

Alay Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Kedinin şaşı bakan gözleriyle alay ediyordu.