Alaca Karanlık ne demek? Alaca Karanlık deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Türkçede alaca karanlık deyimi ile eş anlamlı olan pek çok deyim bulunmaktadır. Bu deyimlerden en yaygın kullanılanları: ''Sis Perdesi'' ve ''Sır Perdesi'dir.''

Alaca Karanlık Ne Demek?

Alaca Karanlık deyiminin ilk anlamı yarı karanlıktır. Deyim aynı zamanda net olmayan, gizem ve sırlarla dolu olay ya da kişileri tanımlamak için de kullanılır.

Alaca Karanlık Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre alaca karanlık deyiminin bir gerçek bir mecazi olmak üzere iki anlamı var.

Anlamı: Karanlık ile aydınlık arası, yarı karanlık. (Gerçek anlamı) Anlamı: Davranışları ya da sözleri gizemli olan kişi. (Mecazi anlamı)

Alaca Karanlık Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu alaca karanlıkta dolaşmaya çıkmak bana çok mantıklı gelmiyor.

2- Geçmişi alaca karanlık olan bu adam sırlarla doluydu.