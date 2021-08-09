Akünün Bittiği Nasıl Anlaşılır? Arabada Akü Bitmesi Sebepleri Nelerdir

Akü bitmesi pek çok kişinin korkulu rüyasıdır. Bunun sebeplerinden olan akünün bitmesi olup pek çok kişi akü hakkında araştırmalar yapmaktadır.

Akünün Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Araçlarda yaşanılan sorunlardan birisi de akünün bitmesidir. Akünün bitmesi araçların çalışmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle araçlarda akünün bitip bitmediğini anlamak oldukça önemlidir.

Araçlara binilip marşa basıldığı zaman ampuller, ışıklar veya klima gibi elektrik ile ilgili şeyler çalışmıyor ise akünün bittiği anlaşılır. Akünün bitmesi durumunda ise sürücüler başka bir araçtan akü aktarması yapabilir. Aktarma sonrasında ise araçlar biraz uzun kullanılması ve stop ettirilmemesi gerekir. Eğer güç aktarımı yapıldığı zaman araç hala çalışmıyor ise akünün bozuk olduğu anlaşılabilir.

Akülerin normal şartlarda ömrü 5 veya 6 yıldır. Fakat bu araçlara göre değişkenlik gösterebilir. Akünün bozulması durumunda ise akü değişimi mutlaka yapılmalıdır.

Arabada Akü Bitmesi Sebepleri Nelerdir?

Araçlarda akünün bitmesinin farklı sebepleri olabilir. Akünün bitmesi elektrik, fizik bilimi ve bunun gibi pek çok etken ile ilgisi bulunmaktadır. Çok soğuk hava koşullarında, araçlardaki klima gibi elektrik tüketen unsurlar ve kısa mesafeli araç kullanımı akünün daha çabuk bitmesine neden olur.

Araçlarda yer alan klima ve start stop sistemi gibi elektrik enerjisi kullanan sistemler akünün kendisini toparlamasına pek izin vermemektedir. Bunun dışında sıcaklığın düşük olması da akünün bitmesine en büyük etken olmaktadır. Aşırı soğuk havalar akünün performansını çok zorlar iken kısa mesafelerde araçların kullanılması da akünün kendisini toparlamasına engel olmaktadır.