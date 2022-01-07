Akşam üstü nasıl yazılır? Akşam üstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Dilimizde ''üstü'' ile biten birçok birleşik isim vardır. O kelimelerden bazıları ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Öğleüstü 2- Ayaküstü 3- Olağanüstü

4- Kalburüstü 5- Masaüstü 6- Dizüstü

Akşam Üstü Nasıl Yazılır?

Güneşin batmaya yakın olduğu saatler halk arasında akşamüstü ya da akşamüzeri olarak nitelendirilir. Akşamüstü kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

AKŞAMÜSTÜ

Not: Türkçede ''üstü'' ve ''üzeri'' kelimeleri aynı anlama gelir. Bu nedenle akşamüzeri kelimesi de akşamüstü sözcüğü gibi bitişik yazılır.

Akşamüstü Kelimesi TDK'ya Göre Nasıl Yazılır?

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler bitişik yazılır. Bu nedenle akşamüstü kelimesi de ayrı değil birleşik yazılmalıdır.

AKŞAMÜSTÜ - Doğru

AKŞAM ÜSTÜ - Yanlış

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Akşamüstü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Onu en son akşamüstü, nişanlısı ile birlikte alışveriş yaparken gördüm.

(Doğru Kullanım)

2- Sibel ve Ekrem ile bu akşam üstü sinemaya gideceğiz.

(Yanlış Kullanım)