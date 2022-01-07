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Akşam üstü nasıl yazılır? Akşam üstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Akşam üstü nasıl yazılır Akşam üstü kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Cümle içerisinde zarf tümleci olarak kullanılan akşamüstü kelimesi, akşam ve üstü sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. İkindi ile akşam arasında kalan vakte akşamüstü denir. Kış mevsiminde 16.00 - 17.00, yaz mevsiminde ise 17.00 - 18.30 saatleri akşamüstü olarak nitelendirilir. Bu kelimenin akşamüzeri şeklindeki kullanımı da yaygındır. TDK'ya göre akşam üstü kelimesi nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa bitişik mi? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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Dilimizde ''üstü'' ile biten birçok birleşik isim vardır. O kelimelerden bazıları ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Öğleüstü 2- Ayaküstü 3- Olağanüstü

 4- Kalburüstü 5- Masaüstü 6- Dizüstü

 Akşam Üstü Nasıl Yazılır?

 Güneşin batmaya yakın olduğu saatler halk arasında akşamüstü ya da akşamüzeri olarak nitelendirilir. Akşamüstü kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

 AKŞAMÜSTÜ

 Not: Türkçede ''üstü'' ve ''üzeri'' kelimeleri aynı anlama gelir. Bu nedenle akşamüzeri kelimesi de akşamüstü sözcüğü gibi bitişik yazılır.

 Akşamüstü Kelimesi TDK'ya Göre Nasıl Yazılır?

 Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler bitişik yazılır. Bu nedenle akşamüstü kelimesi de ayrı değil birleşik yazılmalıdır.

 AKŞAMÜSTÜ - Doğru

 AKŞAM ÜSTÜ - Yanlış

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 Akşamüstü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Onu en son akşamüstü, nişanlısı ile birlikte alışveriş yaparken gördüm.

 (Doğru Kullanım)

 2- Sibel ve Ekrem ile bu akşam üstü sinemaya gideceğiz.

 (Yanlış Kullanım)

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