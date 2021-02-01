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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 04:35 | Son Güncelleme:

Akla Gelmeyen Başa Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Akla Gelmeyen Başa Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Bu nedenle sahip olduğu sözcükler yerine başka sözcükler getirilemez ve değiştirilemez. Günlük hayatta farkında olmadan pek çok atasözleri kullanmaktayız. Bu atasözlerinden birisi de Akla Gelmeyen Başa Gelir sözüdür. Peki Akla Gelmeyen Başa Gelir atasözünün anlamı nedir? Akla Gelmeyen Başa Gelir atasözünün anlamı ve cümle içerisinde kullanımını detaylıca açıkladık.

Akla Gelmeyen Başa Gelir atasözü pek çok kişi tarafından sürekli kullanılan bir sözdür. Bu nedenle anlamı da merak uyandırmaktadır. TDK sözlüklerinde bu atasözünün anlamını bulmak mümkündür.

 Akla Gelmeyen Başa Gelir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Atasözleri mecazi bir anlatım ile öğüt verici sözlerdir. B nedenle büyük önem taşımaktadır. Dilimizde bulunan atasözlerinden birisi de Akla Gelmeyen Başa Gelir sözüdür. Bu atasözünün anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde şu şekilde belirtilmiştir:

 - Akla Gelmeyen Başa Gelir atasözünün anlamı insan, umulmadık hatıra gelmedik şeyler ile daima karşılaşabilir anlamına gelmektedir.

 Akla Gelmeyen Başa Gelir Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı

 Akla Gelmeyen Başa Gelir atasözünü cümle içerisinde örneği şu şekildedir:

 - Komşumuz kapısını açık unutunca aklına gelmeyen başına geldi ve evine hırsız girdi.

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