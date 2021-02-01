Akıl Para İle Satılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
İnsanlar genelde öğüt vermek için atasözlerinden faydalanırlar. Ancak bir atasözünün cümlede doğru olarak kullanılması için anlamının iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Akıl para ile satılmaz atasözü de sürekli kullanılan atasözlerinden biridir. Akıl para ile satılmaz atasözü öne anlama geliyor ve cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının cevaplarını derledik.
Dilimize yerleşmiş pek çok atasözü vardır. Bunlardan bazıları konuşma dilinde sıklıkla kullanılmaktadır, bazıları ise fazla kullanılmaz. Akıl para ile satılmaz atasözü günlük yaşamda sık sık duyduğumuz atasözlerinden bir tanesidir.
Akıl Para İle Satılmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
İnsanların kendi geliştirdikleri ve kendilerine özgü yetenekleri vardır. Bunları ne yaparsanız yapın parayla veya başka yöntemlerle başkalarına aktarmanız mümkün değildir. Akıl bir insana doğuştan verilmiştir ve kişilerin bu aklı geliştirmesi de çalışmalarına bağlıdır. İnsanlar aklı satın alabilseydi zenginlerin hepsi çok akıllı olurdu. Ancak böyle bir şey mümkün değildir. Akıl insanlara Allah tarafından verilmiş olan bir nimettir.
Akıl Para İle Satılmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Kendini geliştirmek için sürekli çalışmak zorundasın unutma akıl para ile satılmaz.
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