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Akbaba Nedir, Nerede Ve Kaç Yıl Yaşar? Akbaba Kuşu Özellikleri Hakkında Bilgi

#Akbaba#Akbaba Kuşu
Akbaba Nedir, Nerede Ve Kaç Yıl Yaşar Akbaba Kuşu Özellikleri Hakkında Bilgi

Yırtıcı kuşlar ailesinden sayılan akbaba kuşları Türkiye'de ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Birçok fonksiyonları sayesinde öbür yırtıcı kuşlardan ayrılan akbabalar özellikle yemek konusunda herhangi bir ayrım yapmamaları sebebi ile tanınmaktadırlar. Akbabanın ne olduğunu, nerede ve kaç yıl yaşadığını, akbabanın özelliklerini ve daha fazlasını derledik.

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 Akbabalar önemli hayvanlardan bir tanesidir. Akbabalara halk arasında leş yiyici de denilmektedir. Akbabaların pek çok özelliği mevcuttur.

 Akbaba Nedir?

 Akbaba, Falconiformes bir başka deyiş ile gündüz yırtıcıları takımından gelen Yeni Dünya akbabaları ya da Cathartidae familyasına ait ve aynı zamanda atmacagiller familyasına ait olan Eski Dünya akbabalarının alt familyasını meydana getiren leş yiyici nitelikteki kuşların ortak adıdır. Akbaba kavramı belli bir taksonomik grubu karşılamamaktadır.

 Akbabalar Nerede Yaşar?

 Genellikle subtropik ve tropik iklimleri seven akbaba kuşlarının yaşam alanları çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Ancak genel itibari ile Kuzey Afrika, Çin, Güney Avrupa ve Hindistan dahil olmak üzere çok geniş bir coğrafyada yayılım göstermektedir. Doğal alanda yaşamaya elverişli olan bu kuşlar dağlık ve bitkilerin çok az olduğu çıplak arazilerde bulunmaktadır. Sarp kayalar ve yüksek ağaçların tepeleri yuva yapabilmek için tercih ettiği bölgeler arasında yer almaktadır Genellikle toplu halde yaşamaktadırlar ve yemeklerini paylaşma konusunda oldukça iyilerdir.

 Akbabalar Ne Kadar Yaşar?

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 Akbabalar genel olarak esaret yaşamında 30 sene kadar yaşamaktadır. Çeşitleri ise en bilinenleri; kara, kızıl, tepeli, rahib ve leş akbabasıdır. Başı ve boynu genelde çıplak ya da ince seyrek tüyler ile örtülü olmaktadır. Dağlık yerlerde yaşamakta olan iri yapılı ve yırtıcı bir kuş türüdür. Gündüz avlanmaktadırlar ve çoğu zaman leş ile beslenmektedirler.

 Akbabaların Yaşam Biçimi Nasıldır?

 Akbabalar geniş ve uzun kanatları üzerinde zarif bir şekilde dönerek saatler boyunca havada kalabilmektedirler. İçlerinden bir tanesinin ölü veya can çekişen herhangi bir hayvan bulması durumunda diğerleri de kilometrelerce uzaktan uçup gelmektedirler. Besini paylaşırken ise gövdesi çok daha büyük ve gagası daha kuvvetli olan akbabaya öncelik tanıyan bir topluluk düzenine sıkı bir şekilde bağlı kalmaktadırlar.

 Akbabalar genelde kümeler şeklinde tünedikleri ve yuva yapmış oldukları sert kayaların ve yüksek boylu ağaçların tepesinde veya yerde yaşayabilmektedirler. Dişisi bir veya iki yumurta yumurtlamaktadır ve 7 ile 8 hafta süresince kuluçkaya yamaktadır. Eskidünya akbabalarının ise avlarını kolay bir şekilde yakalamaya oldukça elverişli olan ve kartal pençesine benzeyen kıvrık yapılı pençeleri bulunmaktadır.

 Akbabaların Özellikleri Nelerdir?

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 Akbabaların başları keldir ve kursakları büyüktür. Dolayısıyla günlük yemek gereksinimlerini çoğunlukla yeterince karşılayamamaktadırlar. Yürümeye ve aynı zamanda leşleri tutup kaldırma konusunda oldukça uyum sağlamış olan bu kuşların ayakları iridir fakat güçsüzdür. Tırnakları ise yassıdır. Gagaları genelde eti ve deriyi koparabilecek düzeyde kuvvetlidir ve kalındır. Görme duyusu tüm çeşitlerde, duyma duyusu ise özellikle hindi akbabasında bir hayli gelişmiştir. Tek eşli bir üreme niteliği göstermektedirler. Akbabalar, Okyanus Adaları ve Avustralya haricinde tüm tropik ve ılıman bölgelere dağılmıştır.

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 Asya’da yer alan özellikle de Hindistan'daki ve Nepal'deki akbaba nüfusu son senelerde hızlı bir şekilde yok oluşa doğru sürüklenmiştir ve bu durumun da bazı ekolojik neticeleri olmuştur. Akbabaların birçoğunun besin seçebilme alışkanlığının olmamasından dolayı genelde çöp, leş ve ara sıra canlı hayvanlar gibi buldukları yiyecekleri yemektedirler. Sadece bazı çeşitleri kaplumbağa ya da kuzu gibi savunmasız olan hayvanlara saldırmaktadır. Türkiye içerisinde hala dört tane farklı tür akbaba kuşları yaşamaktadır. Bütün türlerin sayısı ise dünyadaki öbür akbaba türlerinde olduğu gibi oldukça azdır ve gün geçtikçe daha da azalmaktadır.

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#Akbaba#Akbaba Kuşu