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Akaryakıtta talep ‘asgari’ temas

#Benzinlitre#LPG#Akaryakıt Alma Alışkanlıkları
Akaryakıtta talep ‘asgari’ temas
Seda Nur BAŞPINAR

Pandemi hayatın birçok alanında değişiklik ve yeniliği beraberinde getirdi. Bu alanlardan biri ise akaryakıt tüketimi ve tüketim alışkanlıkları oldu. Alınan tedbirlerle beraber istasyon tercihlerinde tesis özelliklerinin önemi bu sene daha da arttı.

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Yaş ortalaması 23 olan bir gurup üniversite öğrencisi, 2018 yılında akaryakıt alımındaki kullanıcı okuryazarlık seviyesini yükseltmek ve tüketicileri akaryakıt istasyonları hakkında bilgilendirmek amacıyla BenzinLitre isimli mobil uygulamayı hayata geçirdi. Uygulamanın bugün aktif olarak Türkiye’nin 81 ilinden 300 bini aşkın kullanıcısı var. BenzinLitre’nin yayınladığı 2020 Akaryakıt Alma Alışkanlıkları Raporu’na göre, pandemiyle birlikte sürücüler, şehir içine girmeden asgari temas ile yol üzerinde birçok ihtiyaçlarını bir arada giderebildikleri istasyonları daha fazla tercih etmeye başladılar. Rapordaki diğer veriler ise şöyle:

SÜRÜCÜLER KENDİ ARACINI KENDİ YIKADI
Pandemiden sonraki süreçte kullanılan istasyonların yüzde 27’sini içinde kahve tesisi bulunanlar oluştururken, tercihte ikinci öncelik yüzde 19 ile yıkama, üçüncü ise yüzde 12 ile kendin yıka seçeneği oldu. Bunları sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 5 ile mescit ve yemek seçeneğine sahip olan istasyonlar takip etti. Nisan – Mayıs döneminde hafta sonları evine kapanan vatandaşlar ise en çok marketi olan istasyonları tercih etti.

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TALEP VE ŞİKAYET KONUSU HİJYEN OLDU
Uygulama üzerinden 2020’de istasyonlara yapılan 220 bin yorumun yüzde 35’i hijyen üzerine oldu. Tuvalet temizliği, tuvalette kağıt olup olmaması ve market bakımı sürücülerin en çok dikkat ettiği alt başlıklar arasında yer aldı. Hijyenden sonra ise akaryakıt kalitesi, güler yüzlü personel ve hizmet kalitesi en çok yorumun geldiği alanlar.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN LPG
Uygulamanın Türkiye’nin 81 ilindeki akaryakıt istasyonlarını listelemek için kullandığı filtrelerden biri de yakıt tipi filtresi. 2020 yılı verilerine göre sürücülerin yüzde 40’ı, LPG bulunan istasyonları listeledi.

İSTİKAMET KAMYONCU LOKANTASI
2020 yılında Kamyoncu Lokantalarına 1 milyondan fazla yol tarifi alındı ve 2019’a göre yüzde 20 artış oldu. Dinlenme tesislerine alınan yol tariflerinde ise yüzde 30 düşüş yaşandı. Dinlenme tesisleri, toplu taşıma durak noktaları olması ve daha kalabalık olmaları sebebiyle COVID-19 döneminde sürücüler tarafından daha az tercih edildi. Ankara-İstanbul ve Ankara-İzmir- Bodrum en çok kullanılan güzergah oldu ve bu güzergahlarda bulunan kamyoncu lokantaları en çok uğranan mola yerleri haline geldi.

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#Benzinlitre#LPG#Akaryakıt Alma Alışkanlıkları

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