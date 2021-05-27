Akaid Nedir? Kısaca Ne Anlama Gelir? Akaid İlmi Nedir?

İslamiyet açısından önemli bir yere sahip olması ile beraber, Akaid belli bir kökünden türemiş sözcüktür. Bir kelimenin çoğulu olarak da ifade edilir ve önemli bir yere sahiptir. İnternetten çok sık araştırılan kelimelerden biri şeklinde öne çıkıyor.

Akaid Nedir?

Kelime anlamı açısından bakıldığında akaid sözcüğü, ‘düğümlemek’ anlamına gelmektedir. Aynı zamanda akide kelimesinin birçoğu olarak da ifade edildiğini dile getirmek gerekir. Kökeni açısından günlük yaşamda kullanırken aynı zamanda İslamiyet’teki anlamı üzerinden de değerlendirilir.

Kısaca Ne Anlama Gelir?

Kısaca Akaid kelimesi düğümlemek anlamını taşır. Aynı zamanda İslamiyet açısından ‘temel kaideler ve inanılması zaruri hükümler’ olarak da ifade edilir. Bu yüzden İslamiyet üzerinde önemli bir ilim olarak da ifade edilmektedir.

Akaid İlmi Nedir?

Dini açıdan ele alındığı vakit en çok merak edilen konular içerisinde Akaid ilmi geliyor. İslam dininin temel kaidelerine ve inanılması zor hükümleri taşıyan bir yapı olarak Akaid ilmi öne çıkıyor. Bunlar İslamiyet'in temel kaideleridir. Mutlaka tüm Müslümanların bilmesi, idrak etmesi ve anlaması gereken önemli yapılar olarak da anlatmak mümkün.

O yüzden bu temel kaidelerden bahseden ilme ise Akaid ilmi denmektedir. İslamiyet’i anlama konusu, etkin biçimde idrak etmek için tüm bu kaideleri iyi anlamak gerekir. İmanın esaslarından bahseden ilim ile beraber İslamiyet'in tüm hükümlerini barındıran bir yapıya da sahiptir. Böylece bu ilme Akaid ilmi denmiştir. Ayrıca içerisinde Allah'ın bir olduğunu anlatan birçok farklı sıfat da bulunur.