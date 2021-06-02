Akademi Nedir, Nasıl Yazılır? Akademi Tanımı Ve Tdk Kelime Sözlük Anlamı

Akademi, en geniş tanıma sahip bir kelimedir. Yükseköğrenim anlamına sahip olan ve gündelik hayatta kullanılan kelimeler arasında yer alan bir kelimedir.

Akademi Nedir? Nasıl Yazılır?

Kişiler ilk defa duyduğu sözcüklerin anlamlarını öğrenmek adına bazı araştırmalar yapabiliyor. Akademi sözcüğü de araştırılan ve merak edilen bir kelimedir. Akademi, yükseköğrenim kurumu anlamına gelen bir kelimedir. Genellikle üniversitelerde daha fazla kullanılıyor. Akademi kelimesinin nasıl yazılacağı da kişilerce merak edilebiliyor. "Akademi" şeklinde yazılması doğru olarak kabul edilir. Pek çok kişi akademi sözcüğünü yanlış yazabiliyor.

Yazı içerisinde kullanılan akademi kelimesinin, doğru olarak yazılması önemli bir konudur. "Akadami" şeklinde yazım yapılması, yazım yanlışıdır. TDK'ya göre akademi sözcüğü, "akademi" şeklinde yazılmalıdır. Kişiler yazılarında akademi sözcüğünü yazarken, mutlaka doğru olarak yazması gerekir. Yazım yanlışları, akademi kelimesinin anlaşılmasına engel olacaktır.

Akademi Tanımı ve TDK Kelime Sözlük Anlamı

Akademi sözcüğünün tanımı araştırılan bir bilgidir. TDK'ya göre akademi sözcüğü, yükseköğretim kurumu olarak belirlenmiştir. Kişiler akademi sözcüğünü yükseköğretim kurumu anlamında kullanabilir. Yükseköğretim kurumu genellikle akademi sözcüğüyle ifade edilir.