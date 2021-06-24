Aidiyet Nedir? Aidiyet Duygusu Ve Hissi Hakkında Bilgi

Aidiyet hissi üzerine yazılmış kitaplardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Göksel Göker - Göç, Kimlik ve Aidiyet

2- Duygu Alptekin - Toplumsa Aidiyet ve Gençlik

3- Adem Güneş - Tutunma Çabası ve Aidiyet

Aidiyet Nedir?

Bireyin toplum tarafından kabul görmesi için iç dünyasında oluşturduğu motivasyonla kendisini bir yere, topluluğa ya da kuruma ait hissetmesine aidiyet denir.

Birçok düşünür ve sosyoloğa göre aidiyet hissinin temelinde iki faktör önemli rol oynar. Bunlardan ilki özdeşleşme ikincisi takdir edilme ihtiyacıdır. Kişinin toplum içerisinde yer edinebilmesi için o toplumun üyelerine, kurallarına ya da kriterlerine uyum sağlaması gerekir. Uyum sağlamak içinse aidiyet duygusu şarttır. Çünkü birey ancak kendisini ait hissettiği ortamlarda bir şeyleri başarabilmek için gerekli olan motivasyonu kendinde bulur.

Özdeşleşme ise bireyin kendisine bir idol seçmesi ve onun gibi davranmasıdır. Bireyin iş yaşamında, okulda ve özel hayatında özdeşleşmeye bağlı olarak aidiyet duygusu gelişir.

Tarih boyunca birçok felsefi akım ve disiplin aidiyet duygusunu sorgulamıştır. Her türlü bağlılığı ve toplumsal rolü reddeden nihilizm felsefesinde, aidiyet duygusu tamamen yok sayılmış ve bu duygunun toplumun bir dayatması olduğu fikri savunulmuştur.

Aidiyet Duygusu ve Hissi Hakkında Bilgi

İnsanın toplumsal bir varlık olması, onun zorunlu olarak belli başlı duyguları hissetmesine neden olmuştur. O duygulardan biri olan aidiyet, kişinin bir yere, bir ideolojiye, bir kuruma ya da gruba karşı kendini yakın hissetmesi ve bağlanması demektir.

Aidiyet duygunun aşırısı fanatizme yol açar. Fanatizm ise bir şeye körü körüne bağlanmak demektir. Bu tür bir aidiyet hissi, hoşgörüden ve uzlaşmadan uzaktır. Kişi ne olursa olsun kendisini ait hissettiği ideolojiyi ya da kurumu savunur. Bu türden bir duyguyla oluşan gruplar, kendisi gibi düşünmeyen insanlara karşı cephe alır.