Ağrı'nın alan kodu kaçtır? Ağrı telefon kodu hakkında bilgi

Ağrı Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan en önemli şehirlerinden biridir. Her geçen yıl ticari açıdan yükselen şehir, aynı zamanda turizm noktasında da önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bu yüzden şehre özel olan alan kodunun bilinmesi büyük öneme sahiptir. Pek çok kişi internet üzerinden araştırma gerçekleştirmek suretiyle, Ağrı şehrinin alan kodunu öğrenmeye çalışıyor.

Ağrı'nın Alan Kodu Kaçtır?

Ağrı'nın alan kodu 0472 olarak değerlendirilir. Ağrı'nın merkezi ve ilçeleri açısından herhangi bir bölgeye ulaşım sağlamak için, telefon üzerinde öncelikle 0472 alan kodu tuşlanır. Daha sonra bölgenin alan kodu ile beraber numara tuşlanmak suretiyle bilgili bölgeye rahatlıkla ulaşım sağlamak mümkün.

Geniş ormanlık alanları ve bol oksijeni ile beraber Türkiye'nin en değerli yerleri arasında yer alan Ağrı şehri, özellikle Ağrı Dağı ile beraber oldukça ünlüdür. Pek çok önemli tarihi dokusu ve aynı zamanda kültürel yapısı ile beraber de öne çıkan Ağrı için, 0472 alan kodunu tuşlayarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Daha sonra amaca bağlı olarak gerekli bölge ile telefon üzerinden iletişim kurmanız mümkün.