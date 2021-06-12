Ağrı lise taban puanları 2021! Ağrı LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Ağrı'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Ağrı'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 407,7108 6,58 0,45 AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 374,9794 13,02 4,03 AĞRI / MERKEZ / Ağrı Dağı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 361,7782 16,35 6,67 AĞRI / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 356,2791 17,85 6,68 AĞRI / MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 346,9933 20,53 5,34 AĞRI / MERKEZ / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 324,7532 27,69 8,15