Ağrı lise taban puanları 2021! Ağrı LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri de taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Ağrı'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Ağrı LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Ağrı'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Ağrı'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|407,7108
|6,58
|0,45
|AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|374,9794
|13,02
|4,03
|AĞRI / MERKEZ / Ağrı Dağı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|361,7782
|16,35
|6,67
|AĞRI / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|356,2791
|17,85
|6,68
|AĞRI / MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|346,9933
|20,53
|5,34
|AĞRI / MERKEZ / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|324,7532
|27,69
|8,15
|AĞRI / ELEŞKİRT / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|40
|322,271
|28,56
|10,68
|AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|317,9009
|30,15
|7,04
|AĞRI / MERKEZ / Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|283,8036
|44,47
|16,48
|AĞRI / PATNOS / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|265,541
|53,98
|21,06
|AĞRI / MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|259,7009
|57,34
|28,18
|AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|259,0307
|57,74
|13,43
|AĞRI / MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|239,8505
|69,72
|32,21