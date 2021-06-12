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GeriEğitim Ağrı lise taban puanları 2021! Ağrı LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 12.06.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Ağrı lise taban puanları 2021! Ağrı LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Ağrı lise taban puanları 2021! Ağrı LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri de taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Ağrı'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Ağrı LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Ağrı'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Ağrı'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120407,71086,580,45
AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120374,979413,024,03
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Dağı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180361,778216,356,67
AĞRI / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180356,279117,856,68
AĞRI / MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120346,993320,535,34
AĞRI / MERKEZ / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120324,753227,698,15
AĞRI / ELEŞKİRT / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce40322,27128,5610,68
AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce210317,900930,157,04
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Anadolu İmam-Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120283,803644,4716,48
AĞRI / PATNOS / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120265,54153,9821,06
AĞRI / MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60259,700957,3428,18
AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90259,030757,7413,43
AĞRI / MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30239,850569,7232,21
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