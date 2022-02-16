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Aglütinasyon nedir, tıpta ne anlama gelir? Testinde pozitif ve negatif ne anlama gelir?

Aglütinasyon nedir, tıpta ne anlama gelir Testinde pozitif ve negatif ne anlama gelir

Biyoloji ve tıp alanlarında kullanılan pek çok terim bulunuyor. Bu gerek vücudumuzu oluşturan yapı taşı atomların, gerek olmazsa olmazımız olan kanların, gerekse de vücudumuzdaki diğer tüm sistemlerin kullanıldığı anlamdır. Aglütinasyon nedir, tıpta ne anlama gelir sizler için derledik.

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Her birinin ayrı ayrı fonksiyonları ve bunların birlikte girdiği etkileşimler vardır. Aynı zamanda bunların gözlemlendiği ortamlar da bulunur. Böyle bir sıvı ortamda yapılan çalışmalarda ise, aglütinasyon ifadesi geçer.

 Aglütinasyon Nedir?

 Gerekli şartların sağlandığı bir sıvı ortamda küçük konumda bulunan antikorlar ile antijenlerin bağlanması sonucunda oluşan kompleksle bir arada kümelenme işlemine aglütinasyon işlemi denir. Bu ifade ise, TDK'da yerini alan kelimelerden birisidir. Günümüzde pek çok kişi TDK sözlüğünden bu kelimenin anlamını araştırıyor.

 Aglütinasyon Tıpta Ne Anlama Gelir?

 Türk Dil Kurumu da aglütinasyon ifadesinin bir Fransızca kelime olduğu ortaya koyulmuştur. Aynı zamanda bu kelimenin anlamı ise kümeleşim olarak açıklanmıştır. Tıp dilindeki anlamı ise bu ifadeye çok yakındır. Çünkü sıvı içinde bulunan küçük maddelerin bir araya gelerek kümeleşmesi sonucunda aglütinasyon oluşur.

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 Aglütinasyon Testinde Pozitif ve Negatif Ne Anlama Gelir?

 Antijenler, parçacıkların yüzeyinde hücreler, lateks parçacıkları ya da mikroorganizmalar) bulunduğunda ve antikorlarla çapraz bağlandığında görünür kümeleşme ya da aglütinasyon oluşur. Brucella tüp agglütinasyon testi, Brucellla enfeksiyon hastalığının tanısında sıkça kullanılan bir tahlil yöntemidir. Brucella tüp agglütinasyon testi, Brucellla enfeksiyon hastalığı tanısı için günümüzde enfeksiyon belirlemede sıkça kullanılan bir tahlil yöntemidir.

 Brucella tüp aglütinasyon testinde pozitiflikten söz edebilmek için raporda belirtilen değerlerin ise, 1/80 üstü olması gerekir.

Titre > 1/80 > 1/80-1/160 gibi çeşitli test sonuçları aktif enfeksiyon ya da daha önceden geçirilen bir enfeksiyonun bulgusudur. Yeni geçirilen aktif bir enfeksiyon ya da daha önceden geçirilmiş olan bir enfeksiyonun tanısında ise titrelerde artış olup olmadığı hakkında bilgi verir.

Brucella tüp aglütinasyon testinde negatiflik olduğu zaman da şu şekilde sorunlar ortaya çıkabilir;

Akciğer tüberkülozu (verem), Vibrio Kolera hastalığı, Tularemi, Sistemik Lupus Eritamotozis yüksek miktarda keçi sütü ile beslenen kişilerde Myelom hastalığına yol açabilir.

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