Ağlama Duvarı nedir, nerede ve kime ait? Ağlama Duvarı özellikleri, önemi ve hikayesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
Fenerbahçede derbi öncesi Berke Özer belirsizliği Bugün de antrenmana çıkmadı...Fenerbahçe'de derbi öncesi Berke Özer belirsizliği! Bugün de antrenmana çıkmadı...#Fenerbahçe
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
ABDde çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyorABD'de çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyor#Koronavirüs
Brükselde kritik görüşme AB duyurdu: Zirvede bir araya geleceklerBrüksel'de kritik görüşme! AB duyurdu: Zirvede bir araya gelecekler#AB Konseyi
Makas atarak yarışan sürücüler ölümden döndüMakas atarak yarışan sürücüler ölümden döndü!#Avcılar
Kovid-19da son durum belli oldu: Bakan Kocadan kişisel tedbir tavsiyesiKovid-19'da son durum belli oldu: Bakan Koca'dan kişisel tedbir tavsiyesi#Koronavirüs
ABD Temsilciler Meclisinde bir ilk Bidenı böyle protesto ettiABD Temsilciler Meclisi'nde bir ilk! Biden'ı böyle protesto etti#Biden
Erzurum’da korkutan deprem Heyelan meydana geldi, yol kapandıErzurum’da korkutan deprem! Heyelan meydana geldi, yol kapandı#Deprem
Bıçaklı saldırgan dehşeti Önce genç kızı, sonra kendini öldürdüBıçaklı saldırgan dehşeti! Önce genç kızı, sonra kendini öldürdü#Erzurum
Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlundan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesiBarolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 'avukatlık asgari ücret tarifesi' müjdesi#Metin Feyzioğlu
ABden koronavirüs ilacı için flaş adım Değerlendirme başladıAB'den koronavirüs ilacı için flaş adım! Değerlendirme başladı#Koronavirüs
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Pembe Anne Sütü
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocuklarıKalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları#Prenses Charlene
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Ağlama Duvarı nedir, nerede ve kime ait? Ağlama Duvarı özellikleri, önemi ve hikayesi

Ağlama Duvarı nedir, nerede ve kime ait Ağlama Duvarı özellikleri, önemi ve hikayesi

Dünya üzerinde pek çok din bulunmaktadır. Bu dinlerden bir tanesi de Musevilik dinidir. Musevilik dini en yaygın olan dinlerden bir tanesidir. Musevilik dininde en önemli ibadetlerden bir tanesi ağlama duvarıdır. Ağlama duvarının kime ve nerede olduğuna dair araştırma yapılmaktadır. Ağlama duvarının bir takım özellikleri bulunmaktadır. Peki, ağlama duvarı nedir? Ağlama duvarı nerede ve kime ait? Ağlama duvarı özellikleri nelerdir? Ağlama duvarının önemi ve hikayesi nedir? İşte, ağlama duvarı ile ilgili tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

  Ağlama duvarı Yahudilik inancında oldukça yaygındır. Ağlama duvarı Yahudilik inancında kutsal olarak bilinmektedir. Aynı zamanda diğer adı ise Kotel'dir. 

 Ağlama Duvarı Nedir? 

 Musevilik inancında kireçtaşından yapılmış olan bir tarihi duvardır. Ağlama duvarı Kudüs'ün eski şehrinde bulunan kireçtaşından yapılmış bir duvardır. Bir takım kişiler tarafından da batı duvarı olarak adlandırılmaktadır. İslam dünyasında da önemli bir duvar olan ağlama duvarı burak duvarı olarak bilinir. Ağlama duvarı Yahudilerin günümüzde ibadet ettikleri ve ayin yaptıkları bir duvardır. Bu duvar tarihte ilk kez Büyük Hirodes tarafından yaptırılmış olan bir duvardır. 

 Ağlama Duvarı Nerede ve Kime Ait? 

 Ağlama duvarı günümüzde İsrail'in Kudüs şehrinde yer alan bir duvardır. Kudüs'ün batı tarafında yer almaktadır. Bu duvar günümüzde İsrail devletine ait bir duvardır. 

 Ağlama Duvarı Özellikleri 

Haberin Devamı

 Ağlama duvarının pek çok spesifik özelliği vardır. Ağlama duvarının özellikleri şu şekildedir;

 - Kireçtaşından yapılmış olan bir duvardır.

 - Yahudilik inancında ibadethane olarak kullanılır.

 - Bu duvar milattan önce 19 senesinde kurulmuştur.

 - Büyük Hirodes tarafından inşa ettirilmiş bir duvardır.

 - Antik duvarlardan bir tanesidir.

 - Ağlama duvarının uzunluğu 488 metredir.

 - Ağlama duvarının yüksekliği 19 metredir.

 - Konum olarak İsrail'in başkenti Kudüs'te yer almaktadır. 

 Ağlama Duvarı Önemi ve Hikayesi 

 Ağlama duvarı Süleyman peygamber döneminde Kudüs'te inşa ettirilmiş olan bir tapınaktır. Yahudiler tarafından kutsal olarak atfedilen bu tapınak Beit Hakimdaş tarafından milattan sonra 70 yılında yıkılmıştır. Daha sonra da ibret olsun diye batı tarafında yer alan kısmı bırakılmıştır. Günümüze kadar gelmeyi başaran bu batı tarafındaki duvar ağlama duvarı olarak kalmıştır. Osmanlı imparatorluğu 1516 senesinde Mercidabık savaşı ile birlikte Memlükleri yenmiştir. Daha sonra Yavuz Sultan Selim bunun üzerine Kudüs'e girmeyi başarmıştır. Kudüs'e giren Yavuz Sultan Selim ağlama duvarı dikkatini çekmiştir. İlk olarak bütün dinlere güvence veren Yavuz Sultan Selim hiçbir halkın dinine karışmayacaktı. 

 Yavuz Sultan Selim Romalılar döneminde yıkılmış olan bu duvarın bulunması için ordusuna emir verdi. Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in oğlu olan Süleyman ile şehir içerisinde bu duvarı aramaya çıktılar. Daha sonra burada bir kadın ile karşılaştılar. Kadının evinde büyük bir sepet vardı. Padişah bu sepetin içerisinde ne olduğunu kadına sordu. Kadın ise hayvan gübresi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim duyduğu şey karşısında çok şaşırmıştı. Bu sepeti ne yapacağını sorması üzerine kadın ise Yahudilerin mabedine dökeceğini söyledi. Çünkü Hristiyan din adamları o şekilde emir vermişti. Yavuz Sultan Selim ise bu duruma kayıtsız kalmadı ve ağlama duvarı dahil olmak üzere Yahudilerin ibadet yerlerini koruma altına aldı. 

Haberin Devamı

 Yavuz Sultan Selim'in ağlama duvarını bulması ve koruması ile günümüze kadar ağlama duvarı gelmeyi başarmıştır. Günümüzde en çok korunan yerlerin başında yer alan Ağlama duvarı birçok kişi tarafından kutsal olarak tanımlanmaktadır. Ağlama duvarı Orta Doğu'da ki en eski ibadet yerlerinden bir tanesi olup günümüzde Yahudilik inancında önemli bir yerdir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19