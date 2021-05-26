Ağırlık Nedir? Kütle İle Ağırlık Kavramları Ve Arasındaki Farklar Nelerdir?

Günlük yaşamı boyunca hemen hemen her insanın duymasının söz konusu olduğu kavramlar arasında ağırlık ve kütle kavramları yer alır. Bu bakımdan çoğu insan bu konuda bilgi sahibi olmak istemekte ve bunun için de araştırmalarının oldukça büyük bir bölümünü internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle çok büyük bir öneme sahip olan bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Ağırlık Nedir?

Ağırlık kavramı, dünyada yaşamını sürdüren her insanın kullandığı ve sıklıkla karşılaştığı önemli kavramlardan biri olma özelliğine sahiptir. Bu yönden bazı insanlar ağırlık kavramı hakkında net bir bilgiye sahip olmayabilmektedir. Bu sebeple zihninde oluşan ağırlık sorusu nedir sorusuna yanıt aramaya yönelmektedir.

Esasında ağırlık nedir sorusunun yanıtı son derece kısa ve net olmaktadır. Buna göre ağırlık; bir cisme uygulanan kütleçekim kuvveti olarak ifade edilmektedir.

Ağırlık için "W" yer çekimi kuvveti için "F" harfi kullanılan bir diğer harf olmaktadır. Ağırlık, Dünya yakınında bulunan nesnelere her daima etki eden bir kuvvet olma özelliği barındırmaktadır. Dünya, bütün nesneleri yerçekimi kuvveti sayesinde aşağıya yani Dünya'nın merkezine doğru çekmektedir.

Ağırlığın birimi newton'dur ve simgesi de 'N' harfi olarak gösterilmektedir. Ağırlık biriminin ölçü aracı ise dinamometredir. Kütleçekim kuvveti, çekim merkezinden uzaklaşıldıkça azalacağı için Dünya'nın geoit şekli sebebiyle kutuplara gidildikçe artış gösterir ve ekvatora gidildikçe de azalır.

Buna göre kutupların yarıçapı:6357 km. ve ekvatorun yarıçapı: 6378 km.'dir.

Ağırlığın mevcut yönü yer çekimi kuvvetinin yönünde olmaktadır. Bundan dolayı bazı kitaplar Ağırlık kuvvetini vektörel bir ölçü olarak tanımlamaktadır. Bazı kitaplar ise yalnızca kuvvetin büyüklüğünü düşünerek skaler olarak tanımlamaktadır.

Bir nesnenin mevcut durumda olan ağırlığı, nesnenin Dünya'dan uzaklaştırılması durumunda ya da başka bir gezegene konulması halinde değişmektedir. Bunun en önemli sebebi ise söz konusu nesneye etki eden yer çekiminin değişecek olmasıdır. Yani cisme uygulanan yer çekimi kuvveti değiştikçe ağırlığın mevcut değeri de değişir.

Kütle İle Ağırlık Kavramları ve Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kütle ve ağırlık, aynı kavramlar gibi gözüküyor olsalar da esasında her iki kavramında aralarında bazı farkların varlığı söz konusudur. Buna göre; öncelikle kütle, bir cismin değişmeyen nitelikteki madde miktarıdır. Fakat ağırlık ise kütleden farklı olarak bir cisme etki etmekte olan yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünü tanımlamaktadır. Kütle'nin ölçümü eşit kollu terazi ile gerçekleştirilir. Fakat ağırlığın ölçümü dinamometre ile yapılmaktadır.

Kütle skaler bir büyüklük olup, ağırlık ise vektörel bir büyüklük olmaktadır. Kütle ve ağırlık arasındaki bir diğer önemli olan fark ise ağırlık, cismin bulunmakta olduğu yere göre değişkenlik gösterirken kütle hiç bir şekilde değişmez.

Farklı gezegenlerde bir cisme uygulanan kütle çekim kuvveti farklı olduğundan dolayı ağırlık değişkenlik göstermektedir. Kütlenin birimi olarak kg. (kilogram) veya gr. (gram) ifadelerinin kullanımı söz konusudur. Ancak ağırlık birimi için Newton yani "N" harfinin kullanımı söz konusudur.

Kütle ile ağırlık arasındaki bir başka önem arz eden farklardan biri de kütlenin, bir cisimde bulunan madde miktarını ifade ediyor olmasıdır. Diğer bir tabir ile evrenin her yerinde, her bölgede aynı kalmaktadır.

Bu durum kütlenin değişmez bir nitelik taşıyor olmasını ifade etmektedir. Fakat ağırlık söz konusu olduğunda durum daha farklı olmaktadır. Ağırlık, yerçekiminin kütle üzerinde oluşturduğu etkiyi ifade eder. Bunun anlamı ağırlık sabit kalmaz demektir. Ağırlık, bulunduğu gezegenin yerçekimi kuvvetine göre farklılık göstermektedir.