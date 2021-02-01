Ağanın Eli Tutulmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ağanın eli tutulmaz atasözünün gerçek anlamı zengin olarak bilinen kişilerin başka birisi için yaptığı harcamaları karışmayacağı anlamına gelmektedir.

Ağanın Eli Tutulmaz Atasözünün TDK Anlamı Nedir?

Sıklıkla kullandığımız ağanın eli tutulmaz atasözünün Türk Dil Kurumu'nca açıklaması şu şekilde olmaktadır:

Zengin olduğu varsayılan ya da bilinen kişiden beklenilen bağışı anlatan bir atasözü olmaktadır. Bu bağışın miktarı bağış yapan kişinin anılmasına değecek büyüklükte olması da beklenmektedir.

Ayrıca bu zengin kişiler içlerinden geldiği gibi cömertçe bahşiş dağıtımında ve yardımda bulunabilirler.

Diğer bir yandan zengin olarak görülen kişiye bir mal satılırken fiyat söylenmeyeceğini ve fiyatının ağanın belirleyeceği de anlatılmaktadır.

Ağanın Eli Tutulmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

"Mezatta koyunun fiyatını soran ağaya besici; ağanın eli tutulmaz diye cevap vermeyi uygun görmüş." cümlesi bu atasözünün cümle içinde kullanımı için uygun olmaktadır.