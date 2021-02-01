Ağacın Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri tecrübeler, yaşanılan olaylar sonucu oluşmuş cümlelerdir. Her biri ayrı öğüt içerikli ve ders verici niteliktedir. Eskiler tarafından oluşturulmuşlardır. Bunlardan biri de ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar atasözüdür. Bu bakımdan ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar atasözünün anlamı (TDK) nedir? Nasıl kullanılır benzeri bilgileri derledik.
Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar atasözü alçakgönüllülük kavramını vurgulamaktadır.
Ağacın Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar Atasözü Anlamı (TDK) Nedir?
Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama şu şekildedir: "Faydalı eser veren, erdem ve bilgi ile donanmış olan insan, kimseye yüksekten bakmaz, alçakgönüllü olur." Burada anlatılmak istenen husus önem taşımaktadır. Bazı insanlar hayatta güzel başarılar edinir. Faydalı işler yaparlar. Bilgilidirler ve etraflarından çokça saygı görürler. Bu insanların, üstün vasıflarını bir büyüklük olarak görmediklerini atasözünden alırız.
Ağacın Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözümüz alçakgönüllü olmayı öğütleyen cümleler içerisinde kullanılır. Örneğin: Ne kadar başarılı olsan da şunu bil ki ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar sözünü anla ve alçakgönüllülüğünü kaybetme.
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