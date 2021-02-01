MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 03:26 | Son Güncelleme:

Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Türkçemizde pek çok önemli atasözü bulunmaktadır. Amaca bağlı olarak farklı yerlerde kullanılan atasözleri, geçmişten günümüze ulaşmış en önemli yapılardır. İşte ağacı kurt insanı dert yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (Tdk) hakkında merak edilenler.

Pek çok kişi Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün internet üzerinden araştırılıyor. Merak edilen bu atasözünün anlamı, özellikle yapısı üzerinden birçok farklı yerde kullanılabilmektedir. Bu atasözünün anlamını öğrenmek suretiyle dilediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz.

 Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Sıkıntı ve kader ile dertlerin, maddi açıdan hiçbir durumun yapamadığı kadar sorun yaratacağı anlamına gelmektedir. Bu sorunların kişi üzerinde ciddi problemler teşkil edeceği ve etkisinin derin çöküntülere sebep olabileceği gibi anlamları bulunmaktadır.

 Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün hem cümle içinde kullanabilir hem de birebir olarak değerlendirebilirsiniz.

 ‘’Yaşadığın sorunlar konusunda haklısın; sonuçta ağacı kurt insanı dert yer.’’

 Görüldüğü üzere bu şekilde atasözünde kullanabilir ve farklı yerlerde değerlendirme şansını elde edebilirsiniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle