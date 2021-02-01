Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Pek çok kişi Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün internet üzerinden araştırılıyor. Merak edilen bu atasözünün anlamı, özellikle yapısı üzerinden birçok farklı yerde kullanılabilmektedir. Bu atasözünün anlamını öğrenmek suretiyle dilediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz.

Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Sıkıntı ve kader ile dertlerin, maddi açıdan hiçbir durumun yapamadığı kadar sorun yaratacağı anlamına gelmektedir. Bu sorunların kişi üzerinde ciddi problemler teşkil edeceği ve etkisinin derin çöküntülere sebep olabileceği gibi anlamları bulunmaktadır.

Ağacı Kurt İnsanı Dert Yer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün hem cümle içinde kullanabilir hem de birebir olarak değerlendirebilirsiniz.

‘’Yaşadığın sorunlar konusunda haklısın; sonuçta ağacı kurt insanı dert yer.’’

Görüldüğü üzere bu şekilde atasözünde kullanabilir ve farklı yerlerde değerlendirme şansını elde edebilirsiniz.