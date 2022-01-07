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Aferin nasıl yazılır? Aferin kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Aferin nasıl yazılır Aferin kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

En çok kullanılan ve aynı zamanda en çok karıştırılan kelimeler içerisinde aferin sözcüğü gelmektedir. Bu sözcük hem okunuşu hem de yazılış bakımından yanlış ele alınmaktadır. Aferin nasıl yazılır? Aferin kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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İnsanların birbirlerine karşı başarı üzerinden söyledikleri tebrik içerisinde Aferin gelmektedir. Özellikle çocuklar için kullanılan bir ifade olduğunu söylemek mümkün. Tabii ayrıca Türkçe üzerinden yazılış ve okunuş kapsamında yanlış dile getirilen sözcüklerden biri olduğunu da eklemek gerekir.

 Aferin Nasıl Yazılır?

 Hatanın en çok yapıldığı sözcükler içerisinde Aferin kelimesi gelmektedir. Bu kelimenin Türkçe üzerinden ele alındığı zaman doğru yazılışı, ‘Aferin’ şeklinde öne çıkmaktadır. Daha doğrusu bu kelimenin son harfi üzerinden yazım hatası düzeltilmektedir. Genelde bu sözcük kapsamında yapılan hata, ‘Aferim’ biçimindedir. Yani bu bağlamda yazılan, ‘m’ yanlıştır.

 Aferin Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Bütün kurumlar üzerinden ele alındığı zaman Kelimenin doğru yazılışı, ‘Aferin’ biçiminde öne çıkıyor. Yazım hatası yapmamak için bu şekilde ele alınmakta ve kullanılmaktadır. Özellikle hem yazılışı hem de okunuş bakımından mutlaka yazım hatasında dikkat edilmelidir. Bu bağlamda kelimenin son harfinin yanlış yazılmaması en önemli husustur.

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 ‘’Aferin bu işin üstesinden başarıyla geldin.’’

 Yukarıda görüldüğü gibi doğru şekilde yazımı ile beraber cümle içerisinde kullanılmaktadır. Tabii taşımış olduğu anlamı ile beraber tek başına da amaca uygun farklı yerlerde değerlendirilebilir.

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