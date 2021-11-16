Adli sicil kaydı nedir, nasıl alınır? Adli sicil kaydında hangi suçlar çıkar?

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Adli sicil kaydı her kişinin şahsına ait olan bir sicil kayıttır. Bu sicil kaydında pek çok suçla alakalı bilgi yer almaktadır. Adli sicil kaydı kişinin geçmişine ait olan suçları barındırır.

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı suç kaydı olarak da bilinen bir resmi evraktır. Her vatandaşa özgü bir kayıt olan bu kayıt devlet dairelerince resmi olarak verilmektedir. Adli sicil kaydı kişinin herhangi bir suça karışıp karışmadığı ya da bu suçtan hüküm giyip giymediğini gösteren bir kayıttır. Adli sicil kaydı halk arasında sabıka kaydı olarak da nitelendirilmektedir. Mahkemeler tarafından verilen kararlar otomatik olarak kişinin sicil kaydına işlenir. Bu şekilde teknik bir ifade kişinin özel kaydında yer almaktadır.

Nasıl Alınır?

Adli sicil kaydı günümüzde elektronik ortamdan çok kolay bir şekilde temin edilebilmektedir. Bunun için ilk olarak bir e-devlet hesabınıza ihtiyaç vardır. E devlet hesabını temin ettikten sonra giriş bilgilerinizi doğru bir şekilde girin. Daha sonra vatandaşlık portalı sizin için açılacaktır. Hemen arama kısmına gelerek buraya "adli sicil kaydı" yazın. Daha sonra çıkan ilk sayfaya tıkladıktan sonra karşınıza bir PDF dosyası çıkacaktır. Sağ üst tarafta yazan "Bu belgeyi yazdır." seçeneğine tıklayarak hızlı bir şekilde resmi evraklarda da kullanılan bu belgeyi temin edebilirsiniz. Adli sicil kaydı bilgileri süresiz olarak durmaz. Belirli bir süre geçtikten sonra bu bilgiler silinebilir. Bundan dolayı alınan belgenin tarihine mutlaka dikkat edilmelidir.

Belgenin doğruluğunu sorgulamak için de yine bu belgenin en alt kısmında yer alan bilgileri teyit amaçlı kullanabilirsiniz. Bu şekilde belgenin resmi evraklarda kullanılıp kullanılamayacağı belli olmaktadır.

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Adli Sicil Kaydında Hangi Suçlar Çıkar?

Türk mahkemelerince belirlenmiş olan bir takım suçlar adli sicil kaydında işlenmektedir. Bu suçların hangi suçlar olduğu da merak edilmektedir. Hapis cezaları ile alakalı olarak tüm işlenen suçlar ilk olarak adli sicil kaydına otomatik olarak eklenmektedir. Aynı zamanda hapisten sonra koşullu salıverilme ve tahliye durumlarında da yine bu bilgiler adli sicil kaydında tutulan bilgilerden olarak bilinir. Denetim süresinin uzatılmasına dair yer alan bilgiler de adli sicil kaydında tutulan en önemli bilgiler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı adli sicil kaydında kişinin sabıkası hakkında önemli detaylar yer alabilir.

Örneğin bir kişiye Türk mahkemelerince kesilmiş olan adli para cezası da yine adli sicil kayıtlarında yer almaktadır. Sabıka kaydına işlenen bu cezalar ve suçlar belirli bir süre sonra silinir. Özellikle kişinin para cezasından almış olduğu cezayı hazineye ödemesinden sonra da cezası silindiği bilinmektedir. Adli sicil kaydı adli sicil kanunu ile belirtilmiş olan perspektifler ötesinde silinmektedir. Kabahatten dolayı bir suç almış kişinin almış olduğu ceza silinmektedir. Hırsızlık ve sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlar kişinin adli sicil kaydında beş yıl süreli olarak kalmaktadır. Bunun dışında ağır ceza almış olan hükümlülerin cezasını çektikten sonra ki silinme süresi ise 10 yıldır.