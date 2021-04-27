Adıyaman plaka kodu kaçtır? Adıyaman ve ilçelerinin plaka harfleri
Bilindiği üzere Türkiye'de her ile ait bir plaka kodu vardır. Bu plaka kodları şehirlere alfabetik sıraya göre dağıtılmıştır. Tabii bu konuda sonradan il olan bir kaç şehrimiz istisnadır. Plaka kodları, araçların kimlikleri gibidir. Plakası olmayan bir araç trafiğe çıkamaz. Bu yüzden her aracın mutlaka bir plaka numarası olmalıdır. Peki, Adıyaman'ın plaka kodu kaçtır? Adıyaman ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.
Adıyaman ili Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir. Plaka kodları şehirlere alfabetik sırayla verildiği için Adıyaman ikinci sırada yer almaktadır.
Adıyaman Plaka Kodu Kaçtır?
Adıyaman ilinin plaka kodu 02'dir. Eğer trafikte ilerleyen 02 plakalı bir araç görürseniz, bu aracın Adıyaman ili bağlı bir araç olduğunu anlayabilirsiniz. Aynı zamanda Adıyaman ilinin plaka koduna bakarak posta kodunu da anlayabilirsiniz. Örneğin Adıyaman ilinin plaka kodu 02 ise, posta kodu da 02000 olur.
Adıyaman İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Plaka kodu 02 olan Adıyaman'ın, plaka kodundan sonra gelen harfler ve sayılar ise ilçelerini temsil eder. Yani siz bir aracın plakasına bakarak o aracın Adıyaman'ın hangi ilçesine bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Peki, Adıyaman ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? Bunlardan en önemlilerini şu şekilde listeleyebiliriz:
Adıyaman Merkez ilçesinin plaka harfleri;
AC 001 - AZ 999
FA 001 - FR 999
HA 001 - HZ 999
J 0001 - J 1999
A 0001 - A 9999
M 0001 - M 2000
MA 001 - MZ 999
S 0001 - S 9999
T 0001 - T 2000
T 5000 - T 6000
Kahta ilçesinin plaka harfleri;
D 6000 - D 6999
J 6000 - J 6999
KA 001 - KH 999
M 4001 - M 4030
S 6000 - S 6999
T 4001 - T 4040
T 6001 - T 6005
Besni ilçesinin plaka harfleri;
D 2000 - D 2999
DA 001 - DC 999
DV 001 - DZ 999
J 2000 - J 2999
M 3000 - M 3999
S 2000 - S 2999
TA 001 - TA 999
T 2001 - T 2999