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Haber Giriş: 27.04.2021 - 02:18 | Son Güncelleme:

Adıyaman plaka kodu kaçtır? Adıyaman ve ilçelerinin plaka harfleri

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Adıyaman plaka kodu kaçtır? Adıyaman ve ilçelerinin plaka harfleri

Bilindiği üzere Türkiye'de her ile ait bir plaka kodu vardır. Bu plaka kodları şehirlere alfabetik sıraya göre dağıtılmıştır. Tabii bu konuda sonradan il olan bir kaç şehrimiz istisnadır. Plaka kodları, araçların kimlikleri gibidir. Plakası olmayan bir araç trafiğe çıkamaz. Bu yüzden her aracın mutlaka bir plaka numarası olmalıdır. Peki, Adıyaman'ın plaka kodu kaçtır? Adıyaman ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.

Adıyaman ili Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir. Plaka kodları şehirlere alfabetik sırayla verildiği için Adıyaman ikinci sırada yer almaktadır.

 Adıyaman Plaka Kodu Kaçtır?

 Adıyaman ilinin plaka kodu 02'dir. Eğer trafikte ilerleyen 02 plakalı bir araç görürseniz, bu aracın Adıyaman ili bağlı bir araç olduğunu anlayabilirsiniz. Aynı zamanda Adıyaman ilinin plaka koduna bakarak posta kodunu da anlayabilirsiniz. Örneğin Adıyaman ilinin plaka kodu 02 ise, posta kodu da 02000 olur.

 Adıyaman İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

 Plaka kodu 02 olan Adıyaman'ın, plaka kodundan sonra gelen harfler ve sayılar ise ilçelerini temsil eder. Yani siz bir aracın plakasına bakarak o aracın Adıyaman'ın hangi ilçesine bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Peki, Adıyaman ilçelerinin plaka harfleri nelerdir? Bunlardan en önemlilerini şu şekilde listeleyebiliriz:

 Adıyaman Merkez ilçesinin plaka harfleri;

AC 001 - AZ 999

FA 001 - FR 999

HA 001 - HZ 999

J 0001 - J 1999

A 0001 - A 9999

M 0001 - M 2000

MA 001 - MZ 999

S 0001 - S 9999

T 0001 - T 2000

T 5000 - T 6000

Kahta ilçesinin plaka harfleri;

D 6000 - D 6999

J 6000 - J 6999

KA 001 - KH 999

M 4001 - M 4030

S 6000 - S 6999

T 4001 - T 4040

T 6001 - T 6005

Besni ilçesinin plaka harfleri;

D 2000 - D 2999

DA 001 - DC 999

DV 001 - DZ 999

J 2000 - J 2999

M 3000 - M 3999

S 2000 - S 2999

TA 001 - TA 999

T 2001 - T 2999 

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