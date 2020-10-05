Acımak kitabını kim yazmıştır? Acımak kitabı özeti, konusu ve karakterleri

İlkokul öğretmeninin serüvenini anlatan Acımak kitabı çok önemli romanlardan birisidir. Pek çok kişi bu kitabın konusunu ve karakterlerini merak etmektedir.

Acımak Kitabı Konusu ve Anafikri

Acımak kitabı ilkokul öğretmeni olan Zehra'nın trajik serüvenini anlatmaktadır. Görevine bağlı olan Zehra'nın temizliği, fedakarlığı onda en önemli şeyi acıma duygusunu öldürmüştür. Duygusal, doğru ve temiz bir kadın olan Zehra zaafa, düşkünlüğe çirkinliğe acımayan bir kızdır. Konusu ile tüm insanları etkileyen bu kitap günümüzde de hala pek çok kişi tarafından okunmaktadır.

Oldukça etkileyici bir roman olan acımak kitabının ana fikri acımak duygusunu doğru yerde ve doğru zamanda ortaya çıkarmamız gerektiğini vurgulamıştır. İnsanların eşlerini başarıda veya başarısızlıkta en önemli faktör olduğunu açıklamaktadır.

Acımak Kitabını Kim Yazmıştır?

Acımak kitabı Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmış bir romandır. Yayım tarihi 1928 yılıdır. 127 sayfadan oluşan bu kitap Türk Edebiyatında olan en önemli eserlerden bir tanesidir.

Acımak Özet

Kitabın başkahramanı olan Zehra çalışkan ve disiplinli bir öğretmendir. Okulunda yenilikler yapmış ve kırık bulunan okulu onarmaya kalkmıştır. Özellikle öğrencileri ile çok ilgilenmiş, öğrencilerin ikinci annesi olmuştur.

Fakat Zehra'nın acıma duygusu yoktur. Çirkin şeylere ve zaafa acımaz. Bu özelliklerinden bilgisi olan maarif müdürü Zehra'yı mebus Şerif Halil Bey ile tanıştırmak ister. Mebusun amacı Zehra'ya babasının hasta olduğunu söylemektir. Bunun üzerine her ikisi de Zehra'nın okuluna gider. Çocuklardan konuşur iken Zehra çalışkan öğrencilerden bahseder ve gözlerinin içi güler. Fakat zayıf ve tembel öğrencilerden bahseder iken sanki zanlı kişilerden bahsediyormuş gibi konuşur. Bu konuda maarif müdürü ve mebus ile tartışan Zehra fikrinden vazgeçmez.

Daha sonra konu Zehra'nın babasına gelir. Hasta olduğunu öğrenen Zehra babasının yanına gitmek istemez. Sonunda maarif müdürünün ısrarı ile babasını görmeyi kabul eder ve İstanbul'a giderler. Tren yolculuğunda Zehra çocukluğunu hatırlar. Babasının her gece sarhoş geldiğini, ablasına yapılan işkenceleri düşünür ve babasına olan nefreti daha da artar.

Yolculuk sonunda Zehra babasının yanına gider. Zehra ilk başta oldukça sakin ve neşeli bir tavır sergiler. Daha sonra Zehra'ya babasından bir sandık kaldığını söylerler ve Zehra sandığı açar. İçerisinden çıkan günlüğü Zehra okumaya başlar. İlk sayfalarda babasının yeni memur olduğu zaman ve babasının içerisinde olan çalışma azmi yazmaktadır.

Daha sonra babasının ilk tayin olduğu yerde iş yaşamından bahsedilir. Babası görevinin başında çok çalıştığı ve asla işinde rüşvet alınmaması gerektiği yazmaktadır. Bir gün Zehra'nın babası evlenmeye karar verir. Evlendiği kadının annesi duldur ve beraber yaşarlar.

Fakat Zehra'nın babası Mürşit Bey gün geçtikçe batağa sürüklenir. Bunun sebebi eşi ve annesidir. Mürşit bey iş yerinde kavgalar etmeye başlar. Bunun sebebi daha önceden onların yaptığı işi artık yapamamasıdır. Diğer yandan eşi ve annesinin her isteğini yapmaya çalışır ve böylece borç batağına girer.

Daha sonra Mürşit Beyin kayın validesi İstanbul'a taşınalım diye bir teklifte bulunur. Mürşit Bey kabul eder ve tayin işlemlerine başlar. Arkadaşı ne kadar anlatmaya çalışsa da eşinin ve annesinin kötü biri olduğuna inanmaz. Daha sonra İstanbul'da olan yaşantıları daha da kötü olur. İstanbul'da eğlencelerine para yetmez. Sonunda Mürşit Bey ayyaş ve hırsız bir adam olduğunu ve kızlarının onu sevmediğini ve işsiz olduğunu anlatır ve artık onların iç yüzünü öğrenir. Böylece aile içinde huzur kalmaz.

Mürşit Beyin kaynanası ve karısı onu kızlarına çok kötü tanıtmış ve kızları da ondan nefret etmiştir. Bir gün sokakta Mürşit Beyi sefil bir şekilde görür ve ona yardım etmek ister. Oda Zehra ismindeki kızının yatılı okula göndermesini ister. Bu şekilde Zehra bu insanlardan arınmış olur.

Zehra mektubu bitirince babasının ne kadar iyi biri olduğunu anlamış olur. Babasının ölüsünün yanına gider ve ağlamaya başlar. Böylece Zehra artık acımayı öğrenir.

Acımak Karakterleri

Acımak kitabında bulunan karakterler şunlardır:

- Maarif Müdürü

- Zehra

- Mebus Şerif Halil

- Mürşit

- Necip

- Makbule

- Meveddet

- Tahsin Efendi