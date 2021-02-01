Açık Yaraya Tuz Ekilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkçede atasözü denilen yapılar, söyleyeninin bilinmediği ve bizlere öğüt vermek için zamanında atalarımızın tarafından söylenmiş özlü sözler olarak geçmektedirler. Acaba açık yaraya tuz ekilmez atasözü ne anlama gelir? Açık yaraya tuz ekilmez atasözü cümle içinde hangi şekilde kullanılır? Açık yaraya tuz ekilmez atasözü ne manayı taşır? Açık yaraya tuz ekilmez atasözü hangi cümlenin yerini tutar? Açık yaraya tuz ekilmez atasözü hakkındaki bütün bilgiler ve örnek cümleleri derledik.
Türkçe atasözü bakımından oldukça zengin bir dildir. Türkçedeki atasözleri her durumu ifade etmek için kullanılabilirler. Açık yaraya tuz ekilmez atasözü de Türkçe'nin çok daha fazla zenginleşmesini sağlayan ve Türkçeye değer katan atasözlerimiz arasında yer almaktadır.
Açık Yaraya Tuz Basılmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Açık yaraya tuz basılmaz atasözü, acısı veya derdi olan kimseye derdini artıracak, hatırlatacak bir şey söylenmez veya davranışta bulunulmaz anlamı ile kullanılır.
Açık Yaraya Tuz Basılmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Çocuk annesini kaybetmiş, sen de annenden bahsederek açık yaraya tuz basma sakın!
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