Açık Yaraya Tuz Ekilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türkçe atasözü bakımından oldukça zengin bir dildir. Türkçedeki atasözleri her durumu ifade etmek için kullanılabilirler. Açık yaraya tuz ekilmez atasözü de Türkçe'nin çok daha fazla zenginleşmesini sağlayan ve Türkçeye değer katan atasözlerimiz arasında yer almaktadır.

Açık Yaraya Tuz Basılmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Açık yaraya tuz basılmaz atasözü, acısı veya derdi olan kimseye derdini artıracak, hatırlatacak bir şey söylenmez veya davranışta bulunulmaz anlamı ile kullanılır.

Açık Yaraya Tuz Basılmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çocuk annesini kaybetmiş, sen de annenden bahsederek açık yaraya tuz basma sakın!