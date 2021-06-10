Açık oturum nedir, özellikleri nelerdir? İşte, açık oturum uygulama aşamaları

Geniş toplulukları ilgilendiren bir konu üzerinde uzman konuşmacıların ve bir başkanın yer aldığı açık oturumlarda, belirlenen konuyla ilgili fikirler belirtilir ve son olarak açık oturum değerlendirmesi yapılır. Açık oturumun asıl amacı dinleyicileri bilgilendirmek olup, kesin bir sonuca varma amacı yoktur. Peki açık oturumda olması gereken özellikler nelerdir, açık oturum başkanının görevi nedir?

AÇIK OTURUM NEDİR?

Tartışma yapılacak konuyla ilgili uzman kişilerin bir masa çevresinde toplanarak konu üzerinde konuşmasına açık oturum denir. Açık oturum kalabalık bir izleyici önünde gerçekleştirilir. Bir salonda topluluk önünde olabildiği gibi, radyo veya televizyon gibi medya kuruluşları eşliğinde de yapılabilir. Belirli bir konu üzerinde yapılan açık oturumda bir başkan ve en fazla altı konuşmacı bulunur.

AÇIK OTURUM BAŞKANININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Açık oturum için belirlenen bir zaman dilimi vardır ve açık oturum başkanı bu zamanı iyi kullanmalıdır. Bunun için konuşmacılara eşit süreler verir, sorularla konuşmacıların görüşlerini ilettiği sınırları belirler.

Başkan konuşmacılara soru sorar ve konuşmacıların yanıtlarını not alarak program sonunda değerlendirmede bulunur.

Başkan, açık oturumdan önce plân yapmak zorundadır.

Ayrıca başkan, tartışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir tatsızlığı da önlemelidir.

Oturum sonunda ise, ortaya çıkan karşıt ya da aynı düşünceleri özetleyerek oturumun genel değerlendirmesini yapmalıdır. Bu nedenle başkan, açık oturumun temel ögesidir.

AÇIK OTURUMUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Açık oturumda tartışılacak konu, toplumun geniş bir bölümünü ilgilendirmelidir.

Açık oturum; bir salonda izleyici önünde ya da televizyon ve radyoda dinleyici önünde 3-5 tartışmacı ile yapılır.

Açık oturum bir başkan tarafından yönetilir. Konunun ortaya atılması, giriş konuşmasının yapılması, soruların düzenli olarak sorulması gibi durumlar başkanın idaresinde yapılır.

Konuşmacılar, açık oturum başkanının yönetiminde belirli sürelerde iki-üç tur konuşturulur.

Açık oturumda izleyicilerin soruları alınır ve cevaplanır. Televizyon ve radyodan tartışmayı izleyen kişiler, açık oturuma telefon sorularıyla katılabilir.

Açık oturumda başkan, konuyu belirtir, konuşmacıları tanıtır. Tartışılan konu ile ilgili bilgileri verir. Ardından, konuşmacılara sıra ile sorular yöneltir. Konuşmacılar da görüşlerini belirtirler.

Konuşmacıların diğer konuşmacılar ve izleyiciler karşısında saygılı olmalıdırlar.

Açık oturumda bir sonuca varma amacı yoktur. Açık oturumun amacı, merak edilen bir konuda dinleyicileri ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmektir.

AÇIK OTURUM UYGULAMA AŞAMALARI

Açık oturum belirli bir program düzeni eşliğinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle bir sıralamaları ve bir düzeni vardır. Açık oturum sırasında uygulama düzeni ise şu şekilde belirlenir;