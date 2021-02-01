Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günlük hayatta Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözü sıklıkla kullanılır. Atalarımızdan bize miras kalan bir atasözü olan Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözü insanlar tarafından da sıklıkla merak edilmekte ve anlamı araştırılmaktadır.

Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı, kötü durumlar yaşamış kişiler, benzer şekilde kötü durumlar yaşadıkları için artık bunlardan çok fazla etkilenmezler şeklindedir. Bir diğer anlamı ise şu şekildedir; pek çok farklı sorunla karşılaşmış ve başarı ile bunların üstesinden gelmiş kişiler, yeni bir sorun ile karşılaştıkları zaman bu zorlukları da atlatabilirler şeklindedir.

Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bununda üstesinden geliriz, acı patlıcanı kırağı çalmaz.

Cümlede kötü deneyimler yaşamış ve bunların altından başarı ile kalkmış olan kişi yeni bir kötü durumdan da kolaylıkla çıkabileceğini dile getirmektedir.