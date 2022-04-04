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Acı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Acının Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Acı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Acının Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Yakın ya da aynı anlama sahip olan kelimelere eş anlamlı denir. Eş anlam, bir soruda karşımıza çıkabileceği gibi bulmacalarda da görülür. Acı, eş anlamı olan kelimelerden sadece biridir. Acı kelimesinin eş anlamını bilmeyenler yapacakları araştırma ile rahatlıkla öğrenebilirler. Acı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Acının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) nasıldır sizler için derledik.

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Acı, çekilen bir üzüntüyü yani yaşanılan kötü bir hissiyatı anlatmak için kullanılır. Bu kelime karşımıza farklı şekillerde de çıkabilir. Farklı olarak kullanılan her sözcük aslında acının eş anlamlı kelimesidir.  

 Acı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Acı, iki ayrı anlama sahiptir. Birincisi, genellikle biberler için söylenen yani lezzet bakımından acılıktır. Bir yiyeceğin ağız yakacak tatta olmasıdır. Diğer anlamı ise çekilen sıkıntı ve üzüntü hali demektir. Acı kelimesinin eş anlamlar da ikinci verdiğimiz anlamı için kullanılır. İlk eş anlamlısı üzüntü ve ızdıraptır. Diğer eş anlamlıları ise şunlardır; keder, elem, ağrı, eziyet ve derttir. 

 Acının Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK) 

 Acının eş anlamı ile örnek cümleler şunlardır;

 Bu yıl ona birçok üzüntüyü de beraberinde getirdi.

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 Kızının bu vurdumduymaz halleri ona ızdırap veriyor.

 Kederini her zaman içinde saklamayı başarıyor.

 Duyduğu elemi yalnızca ben anlarım.

 O çektiği ağrılara rağmen hala ayakta durmaya devam ediyor.

 Yıllarda kocasından dayak yedi, büyük eziyetler çekti.

 Sendeki dertte dert midir benimkinin yanında?

 

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