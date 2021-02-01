Aça Dokuz Yorgan Örtmüşler Yine Uyuyamamış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Ülkemizde büyükler küçüklere öğütler verirken genellikle atasözlerinden yardım alırlar. İşte bu sebepledir ki hemen hemen hepimizin bildiği en az birkaç tane atasözü mutlaka vardır. Bu atasözleri bazen tembellikle, bazen tutumlu olmakla ve bazen de açgözlülükle ilgili olabilmektedir. Ülkemizde en çok kullanılan atasözlerinden biri de "aça dokuz yorgan örtmüşler yine uyuyamamış" atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlama gelmektedir ve cümle içinde kullanılma şekli nasıldır? İşte bu konu hakkında merak edilenler.
Aça dokuz yorgan örtmüşler yine uyuyamamış atasözü, aç olan bir kimsenin kolay kolay uyuyamayacağı anlamına gelmektedir.
Aça Dokuz Yorgan Örtmüşler Yine Uyuyamamış Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Eğer ki bir kimse herhangi bir ihtiyaç ya da gereksinim içindeyse, bu kimse o gereksinimi ya da ihtiyacı giderilmeden rahatlayamaz. Nasıl ki bir kişi aç açına uyuyamazsa, sıkıntısı olan kişi de ancak sıkıntısı giderildiğinde rahat rahat uyuyabilir.
Aça Dokuz Yorgan Örtmüşler Yine Uyuyamamış Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bilirsin aça dokuz yorgan örtmüşler yine uyuyamamış, o da annesi hastaneden çıkmadan rahat edemez.
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