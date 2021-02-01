Aça Dokuz Yorgan Örtmüşler Yine Uyuyamamış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Aça dokuz yorgan örtmüşler yine uyuyamamış atasözü, aç olan bir kimsenin kolay kolay uyuyamayacağı anlamına gelmektedir.

Aça Dokuz Yorgan Örtmüşler Yine Uyuyamamış Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer ki bir kimse herhangi bir ihtiyaç ya da gereksinim içindeyse, bu kimse o gereksinimi ya da ihtiyacı giderilmeden rahatlayamaz. Nasıl ki bir kişi aç açına uyuyamazsa, sıkıntısı olan kişi de ancak sıkıntısı giderildiğinde rahat rahat uyuyabilir.

Aça Dokuz Yorgan Örtmüşler Yine Uyuyamamış Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bilirsin aça dokuz yorgan örtmüşler yine uyuyamamış, o da annesi hastaneden çıkmadan rahat edemez.