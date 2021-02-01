MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Aç Ne Yemez Tok Ne Demez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Aç Ne Yemez Tok Ne Demez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 02:37 | Son Güncelleme:

Aç Ne Yemez Tok Ne Demez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aç Ne Yemez Tok Ne Demez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Atasözleri geçmişten günümüze gelmiş olan kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Eskiler tarafından bize aktarılmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin deneyimlerinden faydalanırız. Aç ne yemez tok ne demez sözü de bunlardandır. Peki, aç ne yemez tok ne demez atasözünün anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

Aç ne yemez tok ne demez atasözü bir insanın varlığına göre durumlara farklı tepki verdiğini belirtmektedir. Her insanın maddi durumunun farklılığı olaylara farklı baktırmaktadır.

 Aç Ne Yemez Tok Ne Demez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Aç ne yemez tok ne demez atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: " Yoksul kişi ihtiyaç duyduğu şeyin en kötüsüne bile razı olur; iyisini, kötüsünü arayacak durumda değildir. Oysa varlıklı kişi için durum farklıdır, o her zaman daha iyisini ister, en güzel şeylerde bile bir kusur bulur, beğenmezler. İnsanların kararlarını içinde bulundukları durumlar belirler". Buradan çıkaracağımız mana insanların hayat konforu, parası arttıkça kibirlerinin arttığı aynı zamanda da tevazuların azaldığı yönündedir.

 Aç Ne Yemez Tok Ne Demez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu atasözümüzün cümle içinde kullanımını şu şekilde örneklendirebiliriz: Durumu iyi oldukça, parası çoğaldıkça aç ne yemez tok ne demez haline büründü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle