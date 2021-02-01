Aç Ne Yemez Tok Ne Demez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Aç ne yemez tok ne demez atasözü bir insanın varlığına göre durumlara farklı tepki verdiğini belirtmektedir. Her insanın maddi durumunun farklılığı olaylara farklı baktırmaktadır.

Aç Ne Yemez Tok Ne Demez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Aç ne yemez tok ne demez atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: " Yoksul kişi ihtiyaç duyduğu şeyin en kötüsüne bile razı olur; iyisini, kötüsünü arayacak durumda değildir. Oysa varlıklı kişi için durum farklıdır, o her zaman daha iyisini ister, en güzel şeylerde bile bir kusur bulur, beğenmezler. İnsanların kararlarını içinde bulundukları durumlar belirler". Buradan çıkaracağımız mana insanların hayat konforu, parası arttıkça kibirlerinin arttığı aynı zamanda da tevazuların azaldığı yönündedir.

Aç Ne Yemez Tok Ne Demez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözümüzün cümle içinde kullanımını şu şekilde örneklendirebiliriz: Durumu iyi oldukça, parası çoğaldıkça aç ne yemez tok ne demez haline büründü.