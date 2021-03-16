Abur Cubur ne demek? Abur Cubur deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Abur Cubur anlam olarak daha çok besin açısından çok değeri olmayan, düzensiz atıştırmalıklar olarak tabir edilir. Bazen sağlıksız olan yiyecekler için de Abur Cubur deyimi kullanılmaktadır.

Abur Cubur Ne Demek?

Düzensiz ve dengesiz beslenmede tüketilen yiyecekler, besin öğeleri bakımından değeri olmayan zamansız tüketilen yiyecek ve atıştırmalıklardır. Sağlık yiyecekler anlamını da taşımaktadır.

Abur Cubur Deyiminin Anlamı (TDK):

Şekerli, yağlı, yüksek kalorili, besin değeri olmayan düzensiz ve sağlıksız beslenmeye yol açan yiyeceklerdir. Protein, vitamin ve mineraller bakımından düşük, zengin besin öğelerini içermeyen gıdalardır. Özellikle gelişme çağında olan çocuklara tükettikleri sağlıksız atıştırmalıklar için, "çok abur cubur tüketiyorsun" deyimi ile ikazda bulunulur.

Abur Cubur Örnek Cümle İçinde Kullanımı:

* Bugün fazla abur cubur yediğim için karnım çok ağrıdı.

* Çok abur cubur yediğim için midem bulandı ve hastaneye gitmek zorunda kaldım.