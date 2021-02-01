Abdal Ata Binince Bey Oldum Sanır Şalgam Aşa Girince Yağ Oldum Sanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri genellikle cümlede öğüt vermek için kullanılmaktadır. Geçmişte yaşamış olan atalarımızın tecrübelerinden yola çıkarak söylemiş oldukları cümlelerdir. Abdal ata binince bey oldum sanır şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözü de oldukça güzel bir öğüt vermektedir.

Abdal Ata Binince Bey Oldum Sanır Şalgam Aşa Girince Yağ Oldum Sanır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözünde görgüsüz ve hayatta hiç bir başarısı olmayan kimselerin tesadüfen bir mal ya da mevki sahibi olduklarında göstermiş oldukları şımarıklıklara dikkat çekilmektedir. Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözü işte tam da bu ifadeyi karşılayan bir cümledir.

Abdal Ata Binince Bey Oldum Sanır Şalgam Aşa Girince Yağ Oldum Sanır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Müdür olunca bize tepeden bakmaya başladı. Abdal ata binince bey oldum sanır şalgam aşa girince yağ oldum sanır.