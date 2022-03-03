A Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? A Simgesi Olan Element

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Periyodik tabloda soldan sağa ve yukarıdan aşağıya gidildiği zaman değişen özellikle bulunmaktadır. Periyodik tablo içerisinde elementlerin atom numaralarına göre bir dizilişleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de A grubu elementleridir.

A Hangi element ve Periyodik Tabloda Nerede?

Periyodik tabloda dikey sütunlara grup adı verilmektedir. Grupları aynı olan elementlerin ise kimyasal özellikleri aynı olmaktadır. A grubu elementleri periyodik tabloda dikey sütunlarda bulunmaktadır. A grubuna ait elementlerin son katmanında kaç elektron bulunuyor ise grup sıralaması da o şekilde olmaktadır.

A Simgesi Olan Element

Bir grup içerisinde yukarıdan aşağıya inildiği zaman atom yarıçapları artmakta, iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik azalmaktadır. Bir grupta 8 adet A ve 8 adet B grubu bulunmaktadır. A grubu elementlerine aynı zamanda baş grup elementleri adı da verilmektedir. Bazı grupların özel adları şu şekildedir:

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- 1A Grubu: Alkali metalleri denir.

- 2B Grubu: Toprak alkali metalleri denir.

- 3B Grubu: Toprak metalleri olarak adlandırılmaktadır.

- 4A Grubu: Karbon grubu ile adlandırılır.

- 5A Grubu: Azot grubu olarak adlandırılır.

- 6A Grubu: Oksijen grubu olarak adlandırılır.

- 7A Grubu: Halojenler olarak adlandırılmaktadır.

- 8A Grubu: Soygazlar bu grupta bulunmaktadır.