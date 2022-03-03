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A Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? A Simgesi Olan Element

A Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede A Simgesi Olan Element

Gündemde en çok aranan konulardan birisi de periyodik tablo olmaktadır. Periyodik tabloda elementler A ve B grubu olarak iki farklı grupta incelenmektedir. Bu nedenle A grubunda yer alan elementler sıklıkla araştırılmaktadır. Peki A hangi element ve periyodik tabloda nerede? A simgesi olan element hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

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Periyodik tabloda soldan sağa ve yukarıdan aşağıya gidildiği zaman değişen özellikle bulunmaktadır. Periyodik tablo içerisinde elementlerin atom numaralarına göre bir dizilişleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de A grubu elementleridir.

  A Hangi element ve Periyodik Tabloda Nerede?

  Periyodik tabloda dikey sütunlara grup adı verilmektedir. Grupları aynı olan elementlerin ise kimyasal özellikleri aynı olmaktadır. A grubu elementleri periyodik tabloda dikey sütunlarda bulunmaktadır. A grubuna ait elementlerin son katmanında kaç elektron bulunuyor ise grup sıralaması da o şekilde olmaktadır.

  A Simgesi Olan Element

  Bir grup içerisinde yukarıdan aşağıya inildiği zaman atom yarıçapları artmakta, iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik azalmaktadır. Bir grupta 8 adet A ve 8 adet B grubu bulunmaktadır. A grubu elementlerine aynı zamanda baş grup elementleri adı da verilmektedir. Bazı grupların özel adları şu şekildedir:

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  - 1A Grubu: Alkali metalleri denir.

 - 2B Grubu: Toprak alkali metalleri denir.

 - 3B Grubu: Toprak metalleri olarak adlandırılmaktadır.

 - 4A Grubu: Karbon grubu ile adlandırılır.

 - 5A Grubu: Azot grubu olarak adlandırılır.

 - 6A Grubu: Oksijen grubu olarak adlandırılır.

 - 7A Grubu: Halojenler olarak adlandırılmaktadır.

 - 8A Grubu: Soygazlar bu grupta bulunmaktadır.

 

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