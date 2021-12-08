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A few ve a little arasındaki fark nedir? İngilizce a few ile a little farkı

A few ve a little arasındaki fark nedir İngilizce a few ile a little farkı

İngilizcede en önemli kalıplar içerisinde a few ile beraber a little gelmektedir. Özellikle isimler üzerinden ön plana çıkar ve cümle içerisinde kalıp olarak kullanılır. Peki, A few ve a little arasındaki fark nedir? İngilizce A few ile a little farkı konusunda detayları derledik.

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Genel olarak sayılar üzerinde öne çıkması ile beraber a few ile a little isimler için değerlendirilen kalıplardır. Ancak bu kalıplar konusunda belli başlı bazı farklılıkların ön plana çıktığını ifade etmek mümkün.

 A Few ve A Little Arasındaki Fark Nedir?

 A few ile beraber a little arasında belli başlı bazı önemli farklılıklar bulunur. Örneğin a few daha çok sayılabilen isimler için değerlendirilir. Aynı şekilde a little ise sayılamayan isimler açısından öne çıkar. Yani diğer bir ifade ile a few daha çok ismi belli olan durumlar adına kullanılır. Ancak bu doğrultuda a little belli olmayan bir grup üzerinden sayılamayan olaylar için değerlendirilir. Bu yönleri üzerinden aradaki farkları ile beraber cümle içerisinde kullanılan kalıplar olduklarını ifade etmek gerekir.

 İngilizce A Few ile A Little Farkı

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 İngilizce öğrenirken bilinmesi gereken en önemli kalıplar içerisi a few ile a little gelmektedir. Bu konuda a few ö ellikle sayılabilen isimler için kullanılan bir yapı olarak öne çıkar. Bununla birlikte a little kalıbı ise daha çok sayılamayan isimler adına kullanılan bir kalıp olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda her ikisi de birkaç ya da birkaç tane şeklinde bir anlama sahiptir. Bu şekilde öne çıkan anlamları ile beraber özellikle cümle içerisinde kalıp olarak kullanılan yapılar olduklarını söylemek mümkün. Özellikle günlük yaşamda oldukça fazla kullanıldığını ve ele alındığını ifade etmek gerekir.

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