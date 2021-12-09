8'in katları nelerdir? Sekizin katları nasıl hesaplanır?

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8'in katlarının öğrenilmesi ile birlikte yapılacak işlemler, hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Çarpma işleminin yanı sıra bölme işleminde de sekizin katları bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Çarpma ve bölme işlemlerinde basitçe işlem çözülmektedir.

8'in Katları Nelerdir?

8'in katları, 8 ile çarpılan ya da bölünen rakamlar olarak ön plana çıkmaktadır. 8'in katları arasında ''8, 16, 24, 32, 40...'' yer almaktadır. 8'in katlarını yazarken, sonsuza kadar gidecek olan rakamlar yazılabilmektedir. Kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapmak için sekizin katları öğrenilmektedir.

Sekizin Katları Nasıl Hesaplanır?

Sekizin katlarının hesaplanması, matematiksel açıdan fayda sağlamaktadır. Sekiz sayısının belirli oranlarda katları bulunmakta olup çarpım üzerinden hesaplanmaktadır. 8'in tam katlarını bulmak isteyenler, bu sayıyı 1 ve daha büyük doğal sayılar ile çarpmaktadır. Çarpım sonucu, 8'in katlarını vermektedir. Bir doğal sayının 1 ile çarpımı kendisine eşit olduğundan, en küçük tam katı kendisi olmaktadır.