8. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı

Geçmişteki edebi eserlerde Arapça ve Farsça kökenli kelimelere sıklıkla yer verilirdi.. Günümüzde ise İngilizce, Almanca ve Fransızcaya ait çok sayıda kelime kullanılmaktadır. Hem yazarken hem de konuşurken Türkçe sözcükler kullanmaya özen göstermeliyiz. Böylece dilimizin zenginliklerinden daha fazla faydalanabilir ve daha etkili yazılar yazabiliriz.

Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma

A Harfiyle Başlayan Sözcükler

- Abes / Absürt kelimeleri yerine Saçma / Mantık Dışı

- Amatör kelimesi yerine Tecrübesiz / Deneyimsiz

- Agresif yerine Sinirli

- Aksiyon yerine Eylem / Fiil

Not 1- Belli başlı kelimeler terimsel anlamda kullanıldığında Türkçeye ya da başka bir dile çevrilemez. Bu kelimelerden biri de 'Aksiyon'dur. Örneğin ''Aksiyon Filmi'' yerine ''Eylem Filmi'' ya da denemez.

B Harfiyle Başlayan Sözcükler

Bodyguard yerine Koruma ya da Yakın Koruma

Bonkör yerine Cömert ya da Eli Açık

Buton yerine Düğme

Bizzat / Bizatihi yerine Kendisi / Kendiliğinden

Baht yerine Talih ya da Kader

C Harfiyle Başlayan Sözcükler

Camia yerine Cemaat veya Topluluk

Center yerine Özek ya da Merkez

Cihaz yerine Alet

D Harfiyle Başlayan Sözcükler

Done / Data yerine Bilgi ya da Veri

Demo / Lansman yerine Tanıtım

Defans yerine Müdafaa ya da Savunma

Despot yerine Zorba

Desise yerine Hile ya da Düzen

E Harfiyle Başlayan Sözcükler

Edip / Müellif yerine Yazar

Ekstra yerine Ek olarak / Fazladan

E-Mail yerine E-posta / Elektronik Posta

Ezkaza yerine / Yanlışlıkla

F Harfiyle Başlayan Sözcükler

Fanatik yerine Aşırı ya da Bağnaz

Full yerine Tam ya da Dolu

Fail / Amil yerine Etken ya da Yapan

Fasıl yerine Kısım ya da Bölüm

Fasit Daire yerine Kısır Döngü

G Harfiyle Başlayan Sözcükler

Güya yerine Sözde / Sanki

Global yerine Küresel / Evrensel

Gramer yerine Dil Bilgisi

Gıyaben yerine Yokluğunda / Yokken

Gıybet yerine Dedikodu

H Harfiyle Başlayan Sözcükler

Harfiyen yerine Birebir / Aynı Şekilde

Hit ya da Popüler yerine Gözde

Hard Disc yerine / Ana Bellek

İ Harfiyle Başlayan Sözcükler

İrite Olmak yerine Rahatsız Olmak

İnternet yerine Genel Ağ

J Harfiyle Başlayan Sözcükler

Jeneratör / Üretici ya da Yedek Güç

Jimnastik yerine İdman

K Harfiyle Başlayan Sözcükler

Kaos yerine Karışıklık / Kargaşa

Komite yerine Alt Kurul

Kaide yerine Kural

L Harfiyle Başlayan Sözcükler

Letafet yerine Güzellik

Literatür yerine Edebiyat

Limit / Hudut yerine Sınır

M Harfiyle Başlayan Sözcükler

Modifiye yerine Değiştirme / Dönüştürme

Muzır yerine Yaramaz / Afacan

Modern yerine Çağcıl

N Harfiyle Başlayan Sözcükler

Nağme yerine Melodi

Nickname yerine Lakap ya da Takma İsim

O Harfiyle Başlayan Sözcükler

Orijinal yerine Özgün ya da Benzersiz

Okey yerine Pekala ya da Tamam

P Harfiyle Başlayan Sözcükler

Plaza yerine İş Merkezi

Polemik yerine Münazara ya da Atışma

R Harfiyle Başlayan Sözcükler

Randıman yerine Mahsul ya da Verim

Rakım yerine Yükseklik

S Harfiyle Başlayan Sözcükler

Sempatik yerine Sevecen / Hoşsohbet

Sirkülasyon yerine / Dolaşım

Self Servis yerine Seçal

Skor yerine Sonuç ya da Netice

T Harfiyle Başlayan Sözcükler

Terapist yerine Uzman

Termometre yerine Sıcak Ölçer

Türbülans yerine Ters Akıntı

U Harfiyle Başlayan Sözcükler

Uhde yerine Vazife

Uzuv yerine Organ

V Harfiyle Başlayan Sözcükler

Versiyon yerine Çeşit ya da Yorum

Y Harfiyle Başlayan Sözcükler

Yeknesak yerine Tek Örnek

Z Harfiyle Başlayan Sözcükler

Zaaf yerine Eksiklik