8. Sınıf Türkçe Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma konu anlatımı
Dilimizi korumak ve Türkçeyi daha düzgün kullanabilmek için yabancı kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmalıyız. Her yabancı sözcüğün en az bir Türkçe karşılığı bulunmaktadır. 8. sınıflar için ''Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Geçmişteki edebi eserlerde Arapça ve Farsça kökenli kelimelere sıklıkla yer verilirdi.. Günümüzde ise İngilizce, Almanca ve Fransızcaya ait çok sayıda kelime kullanılmaktadır. Hem yazarken hem de konuşurken Türkçe sözcükler kullanmaya özen göstermeliyiz. Böylece dilimizin zenginliklerinden daha fazla faydalanabilir ve daha etkili yazılar yazabiliriz.
Yabancı Sözcüklerin Yerine Türkçelerini Kullanma
A Harfiyle Başlayan Sözcükler
- Abes / Absürt kelimeleri yerine Saçma / Mantık Dışı
- Amatör kelimesi yerine Tecrübesiz / Deneyimsiz
- Agresif yerine Sinirli
- Aksiyon yerine Eylem / Fiil
Not 1- Belli başlı kelimeler terimsel anlamda kullanıldığında Türkçeye ya da başka bir dile çevrilemez. Bu kelimelerden biri de 'Aksiyon'dur. Örneğin ''Aksiyon Filmi'' yerine ''Eylem Filmi'' ya da denemez.
B Harfiyle Başlayan Sözcükler
Bodyguard yerine Koruma ya da Yakın Koruma
Bonkör yerine Cömert ya da Eli Açık
Buton yerine Düğme
Bizzat / Bizatihi yerine Kendisi / Kendiliğinden
Baht yerine Talih ya da Kader
C Harfiyle Başlayan Sözcükler
Camia yerine Cemaat veya Topluluk
Center yerine Özek ya da Merkez
Cihaz yerine Alet
D Harfiyle Başlayan Sözcükler
Done / Data yerine Bilgi ya da Veri
Demo / Lansman yerine Tanıtım
Defans yerine Müdafaa ya da Savunma
Despot yerine Zorba
Desise yerine Hile ya da Düzen
E Harfiyle Başlayan Sözcükler
Edip / Müellif yerine Yazar
Ekstra yerine Ek olarak / Fazladan
E-Mail yerine E-posta / Elektronik Posta
Ezkaza yerine / Yanlışlıkla
F Harfiyle Başlayan Sözcükler
Fanatik yerine Aşırı ya da Bağnaz
Full yerine Tam ya da Dolu
Fail / Amil yerine Etken ya da Yapan
Fasıl yerine Kısım ya da Bölüm
Fasit Daire yerine Kısır Döngü
G Harfiyle Başlayan Sözcükler
Güya yerine Sözde / Sanki
Global yerine Küresel / Evrensel
Gramer yerine Dil Bilgisi
Gıyaben yerine Yokluğunda / Yokken
Gıybet yerine Dedikodu
H Harfiyle Başlayan Sözcükler
Harfiyen yerine Birebir / Aynı Şekilde
Hit ya da Popüler yerine Gözde
Hard Disc yerine / Ana Bellek
İ Harfiyle Başlayan Sözcükler
İrite Olmak yerine Rahatsız Olmak
İnternet yerine Genel Ağ
J Harfiyle Başlayan Sözcükler
Jeneratör / Üretici ya da Yedek Güç
Jimnastik yerine İdman
K Harfiyle Başlayan Sözcükler
Kaos yerine Karışıklık / Kargaşa
Komite yerine Alt Kurul
Kaide yerine Kural
L Harfiyle Başlayan Sözcükler
Letafet yerine Güzellik
Literatür yerine Edebiyat
Limit / Hudut yerine Sınır
M Harfiyle Başlayan Sözcükler
Modifiye yerine Değiştirme / Dönüştürme
Muzır yerine Yaramaz / Afacan
Modern yerine Çağcıl
N Harfiyle Başlayan Sözcükler
Nağme yerine Melodi
Nickname yerine Lakap ya da Takma İsim
O Harfiyle Başlayan Sözcükler
Orijinal yerine Özgün ya da Benzersiz
Okey yerine Pekala ya da Tamam
P Harfiyle Başlayan Sözcükler
Plaza yerine İş Merkezi
Polemik yerine Münazara ya da Atışma
R Harfiyle Başlayan Sözcükler
Randıman yerine Mahsul ya da Verim
Rakım yerine Yükseklik
S Harfiyle Başlayan Sözcükler
Sempatik yerine Sevecen / Hoşsohbet
Sirkülasyon yerine / Dolaşım
Self Servis yerine Seçal
Skor yerine Sonuç ya da Netice
T Harfiyle Başlayan Sözcükler
Terapist yerine Uzman
Termometre yerine Sıcak Ölçer
Türbülans yerine Ters Akıntı
U Harfiyle Başlayan Sözcükler
Uhde yerine Vazife
Uzuv yerine Organ
V Harfiyle Başlayan Sözcükler
Versiyon yerine Çeşit ya da Yorum
Y Harfiyle Başlayan Sözcükler
Yeknesak yerine Tek Örnek
Z Harfiyle Başlayan Sözcükler
Zaaf yerine Eksiklik
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