8. Sınıf Türkçe Nokta İki Nokta Ve Üç Nokta konu anlatımı

Noktalama işaretlerinden olan nokta genel olarak sadece cümlelerin sonuna konulduğu düşünülse de kullanım alanı en geniş noktalama işaretidir. Bu sebeple noktanın kullanımı her anlamda önem arz eder. İki nokta ve üç nokta da kullanım alanı oldukça geniş olan noktalama işaretleri arasında yer alır. Her noktalama işaretinin kullanıldığı farklı alanlarda cümlenin anlamı ve vurgusunda değişmeler meydana gelebilir. Bu sebeple noktalama işaretlerinin kullanımı oldukça önemlidir. 8 sınıf konusunda nokta, iki nokta ve üç nokta konu anlatımları da oldukça gereklidir. Özellikle her yaştan insanın noktalama işaretleri konusunda bilgi sahibi olması çok önemlidir.

8. Sınıf Nokta, İki Nokta Ve Üç Nokta Konu Anlatımı

Nokta

Noktalama işaretleri içinde en çok kullanılan noktalama işaretidir. Kullanım alanı oldukça geniş olan nokta birçok farklı şekilde kullanılabilir. Bu sebeple noktanın kullanımı ile ilgili detayları bilmek önem arz eder.

Nokta kullanım alanları:

- Cümlelerin sonuna konur.

- Bazı kısaltmaların sonuna konur.

- Sayılardan sonra sıra bildirmek amacıyla –ıncı -inci eki yerine konur.

- Arka arkaya sıralandıkları için virgül ile veya çizgi ile ayrılan rakamlardan en sonuncusunun yanına konur.

- Maddelendirmeyi göstermek amacıyla harf ve rakamların sonuna konur.

- Tarih yazılışlarının da gün, ay ve yılı gösteren sayıları ayırmak için kullanılır.

- Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.

- Çok rakamlı sayıları ayırmak için 4 ve 4'ten sonra her üçlü grup arasına konur.

- Matematikte çarpma işareti olarak kullanılır.

İki Nokta

İki nokta kullanımı oldukça yaygın olan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Bu sebeple iki noktanın kullanımı ile ilgili detayları bilmek önemlidir.

İki nokta kullanıldığı yerler;

- Kendinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

- Kendinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.

- Eserlerde karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin isminden sonra konur.

- Doğrudan yapılan aktarmalarda aktarılacak söz ve alıntının önüne konur.

- Genel ağ internet sitelerinde kullanılır.

- Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

Üç Nokta

Üç nokta kullanımı önemli olan noktalama işaretlerinden bir tanesidir. Üç noktanın kullanımı çok yaygın olmasa da kullanıldığı yer açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple üç noktanın kullanımını da detayları ile bilmek gerekir. Özellikle sınav sorularında nokta, iki nokta ve üç nokta kullanımı ile ilgili sorular oldukça yaygın gelmektedir. Bu sebepleri noktalama işaretleri kullanmak ve bu konuyu bilmek öğrenciler için yararlı olacaktır. Üç nokta kullanıldığı yerler;

- Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

- Kaba küfürlü söylenmemesi gereken, açıklanmaması gereken bölümlerde ya da kelimelerde konur.

- Alıntılarda başta, ortada veya sonda alınmayan kelimenin yerine konur.

- Söz bir yerde kesildikten sonra geri kalan bölümün okuyucunun hayal gücüne bırakıldığı durumlarda ya da ifadeye güç katmak amacıyla konur.

- Karşılıklı konuşmalarda eksik bırakılan yerlere soru veya seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.

- Üç nokta yerine iki nokta ya da daha çok nokta kullanılmaz üç nokta olduğu gibi kullanılmak zorundadır.

- Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki tane nokta konulması yeterlidir. Çünkü ünlem ve soru işareti altında bulunan noktalama işaretleridir.