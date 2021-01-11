8. Sınıf Türkçe Benzetme Cümleleri konu anlatımı

Benzetme yaparken edat kullanılması zorunda değildir. Teşbih, ''Hatırlatmak'' - ''Anımsatmak'' ve ''Çağrıştırmak'' - ''Andırmak'' fiillerinden biriyle de yapılabilir

Benzetme Cümleleri

1 - ''Sanki'' Edatı ile Kurulan Benzetme Cümleleri

1.A. Öyle özgür hissediyorum ki sanki bir kuşum.

Benzeyen - İnsan

Kendisine Benzetilen - Kuş

Benzetme Edatı - Sanki

Benzetme Yönü - Özgürlük

1.B. - Filmdeki adam herkese yardım ediyor; sanki Robin Hood.

Benzeyen - Filmdeki adam

Kendisine Benzetilen - Robin Hood

Benzetme Edatı - Sanki

Benzetme Yönü - Yardımseverlik

Not: ''Sanki'' - ''Zannetme'' - ''Galiba'' - ''Öyle Gibi'' anlamlarına da gelir. Bu nedenle ''Sanki'' kelimesinin kullanıldığı her cümle, benzetme cümlesi değildir.

Örnek Cümleler:

1.A. - Sanki sizinle daha önce tanışmıştık. (Galiba - Sanırım anlamında)

1.B. - Duvarlar üzerime üzerime geliyor sanki. (Öyle zannetme.)

Not: Bir cümlede aynı anlama gelen iki kelimenin kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Bu nedenle ''Sanki'' ile ''Gibi'' kelimeleri aynı cümle içerisinde kullanılmaz.

Örnek Cümleler:

1.A - Sanki yalnız bir kurt gibiydi. (Yanlış)

1.B. - Sanki yalnız bir kurttu. (Doğru.)

1.C. - Yalnız bir kurt gibiydi.

2- ''Gibi'' Edatı ile Kurulan Benzetme Cümleleri

1.A. - Bir Anka Kuşu gibi küllerinden doğdu.

Benzeyen - İnsan

Kendisine Benzetilen - Anka Kuşu

Benzetme Edatı - Gibi

Benzetme Yönü - Küllerinden Doğmak / Yeniden Hayata Tutunmak

B. - Hakan, bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrarladı.

Benzeyen - Hakan

Kendisine Benzetilen - Bozuk Plak

Benzetme Edatı - Gibi

Benzetme Yönü - Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek

1.C. - Onunla peri masalları gibi bir aşk yaşıyoruz.

Benzeyen - Aşk

Kendisine Benzetilen - Peri Masallar

Benzetme Edatı - Gibi

Benzetme Yönü - Mucizevi / Büyülü

1.D. - Bu akşam yediğimiz kavunun tadı bal gibiydi.

Benzeyen - Kavun

Kendisine Benzetilen - Bal

Benzetme Edatı - Gibi

Benzetme Yönü - Tat

1.E. - Gençlik bir rüya gibi çabucak geldi geçti.

Benzeyen - Gençlik

Kendisine Benzetilen - Rüya

Benzetme Edatı - Gibi

Benzetme Yönü - Çabucak bitmesi

Not: ''Gibi'' kelimesi cümlelerde farklı görevlerde kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1.A. - Otogara indiğim gibi seni arayacağım. (İner inmez anlamında)

1.B. - Hayatım boyunca onun gibi dürüst ve çalışkan birini görmedim. (Karşılaştırma cümlesi )

3- ''Andırmak'' - ''Çağrıştırmak'' - ''Hatırlatmak.''

Benzetme cümleleri sadece edatlar ile kurulmaz. Belli başlı fiillerle de teşbih yapılabilir.

Örnek Cümleler:

1.A. - Koray'ın konuşması ve mimikleri bana babamın gençliğini hatırlatıyor.

Benzeyen - Koray'ın konuşması ve mimikleri

Kendisine Benzetilen - Baba

Benzetme Yönü - Gençlik

1.B. - Bu duygusal sahne bana ''Esaretin Bedeli'' filmini çağrıştırdı.

Benzeyen - Sahne

Kendisine Benzetilen - Esaretin Bedeli filmi

Benzetme Yönü - Duygusallık

1.C. - Gamze, yeni aldığı pembe elbiseyi giyince prenseslere benzedi.

Benzeyen - Gamze

Kendisine Benzetilen - Prenses

Benzetme Yönü - Güzellik / Şıklık

4- ''Adeta'' Edatı ile Kurulan Benzetme Cümleleri

Dün evimiz adeta bayram yerine döndü.

Benzeyen - Ev

Kendisine Benzetilen - Bayram

Benzetme Edatı - Adeta

Benzetme Yönü - Sevinç - Mutluluk