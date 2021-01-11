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8. SINIF
Haber Giriş: 11.01.2021 - 04:55 | Son Güncelleme:

8. Sınıf Türkçe Benzetme Cümleleri konu anlatımı

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8. Sınıf Türkçe Benzetme Cümleleri konu anlatımı
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''Teşbih'' adıyla da bilinen bu cümlelerde, ortak özelliklere sahip olaylar, nesneler ve kişiler birbirine benzetilir. Benzetme cümlelerinde ''Gibi'' - ''Sanki'' - ''Adeta'' kelimeleri ''benzetme edatı'' olarak kullanılır. Teşbih, ''benzeyen'' - ''kendisine benzetilen'' ve ''benzeme yönü'' unsurlarından oluşur. 8. sınıflar için Türkçe Benzetme Cümleleri konusunu detaylı bir şekilde anlattık.

Benzetme yaparken edat kullanılması zorunda değildir. Teşbih, ''Hatırlatmak'' - ''Anımsatmak'' ve ''Çağrıştırmak'' - ''Andırmak'' fiillerinden biriyle de yapılabilir

 Benzetme Cümleleri

 1 - ''Sanki'' Edatı ile Kurulan Benzetme Cümleleri

 1.A. Öyle özgür hissediyorum ki sanki bir kuşum.

 Benzeyen - İnsan

 Kendisine Benzetilen - Kuş

 Benzetme Edatı - Sanki

 Benzetme Yönü - Özgürlük

 1.B. - Filmdeki adam herkese yardım ediyor; sanki Robin Hood.

 Benzeyen - Filmdeki adam

 Kendisine Benzetilen - Robin Hood

 Benzetme Edatı - Sanki

 Benzetme Yönü - Yardımseverlik

 Not: ''Sanki'' - ''Zannetme'' - ''Galiba'' - ''Öyle Gibi'' anlamlarına da gelir. Bu nedenle ''Sanki'' kelimesinin kullanıldığı her cümle, benzetme cümlesi değildir.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Sanki sizinle daha önce tanışmıştık. (Galiba - Sanırım anlamında)

 1.B. - Duvarlar üzerime üzerime geliyor sanki. (Öyle zannetme.)

 Not: Bir cümlede aynı anlama gelen iki kelimenin kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Bu nedenle ''Sanki'' ile ''Gibi'' kelimeleri aynı cümle içerisinde kullanılmaz.

 Örnek Cümleler:

 1.A - Sanki yalnız bir kurt gibiydi. (Yanlış)

 1.B. - Sanki yalnız bir kurttu. (Doğru.)

 1.C. - Yalnız bir kurt gibiydi. 

 2- ''Gibi'' Edatı ile Kurulan Benzetme Cümleleri

 1.A. - Bir Anka Kuşu gibi küllerinden doğdu.

 Benzeyen - İnsan

 Kendisine Benzetilen - Anka Kuşu

 Benzetme Edatı - Gibi

 Benzetme Yönü - Küllerinden Doğmak / Yeniden Hayata Tutunmak

  1. B. - Hakan, bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrarladı.

 Benzeyen - Hakan

 Kendisine Benzetilen - Bozuk Plak

 Benzetme Edatı - Gibi

 Benzetme Yönü - Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek

 1.C. - Onunla peri masalları gibi bir aşk yaşıyoruz.

 Benzeyen - Aşk

 Kendisine Benzetilen - Peri Masallar

 Benzetme Edatı - Gibi

 Benzetme Yönü - Mucizevi / Büyülü

 1.D. - Bu akşam yediğimiz kavunun tadı bal gibiydi.

 Benzeyen - Kavun

 Kendisine Benzetilen - Bal

 Benzetme Edatı - Gibi

 Benzetme Yönü - Tat

 1.E. - Gençlik bir rüya gibi çabucak geldi geçti.

 Benzeyen - Gençlik

 Kendisine Benzetilen - Rüya

 Benzetme Edatı - Gibi

 Benzetme Yönü - Çabucak bitmesi

 Not: ''Gibi'' kelimesi cümlelerde farklı görevlerde kullanılabilir.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Otogara indiğim gibi seni arayacağım. (İner inmez anlamında)

 1.B. - Hayatım boyunca onun gibi dürüst ve çalışkan birini görmedim. (Karşılaştırma cümlesi ) 

 3- ''Andırmak'' - ''Çağrıştırmak'' - ''Hatırlatmak.''

 Benzetme cümleleri sadece edatlar ile kurulmaz. Belli başlı fiillerle de teşbih yapılabilir.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Koray'ın konuşması ve mimikleri bana babamın gençliğini hatırlatıyor.

 Benzeyen - Koray'ın konuşması ve mimikleri

 Kendisine Benzetilen - Baba

 Benzetme Yönü - Gençlik

 1.B. - Bu duygusal sahne bana ''Esaretin Bedeli'' filmini çağrıştırdı.

 Benzeyen - Sahne

 Kendisine Benzetilen - Esaretin Bedeli filmi

 Benzetme Yönü - Duygusallık

 1.C. - Gamze, yeni aldığı pembe elbiseyi giyince prenseslere benzedi.

 Benzeyen - Gamze

 Kendisine Benzetilen - Prenses

 Benzetme Yönü - Güzellik / Şıklık

 4- ''Adeta'' Edatı ile Kurulan Benzetme Cümleleri

 Dün evimiz adeta bayram yerine döndü.

 Benzeyen - Ev

 Kendisine Benzetilen - Bayram

 Benzetme Edatı - Adeta

 Benzetme Yönü - Sevinç - Mutluluk

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