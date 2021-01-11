8. Sınıf Türkçe Benzetme Cümleleri konu anlatımı
''Teşbih'' adıyla da bilinen bu cümlelerde, ortak özelliklere sahip olaylar, nesneler ve kişiler birbirine benzetilir. Benzetme cümlelerinde ''Gibi'' - ''Sanki'' - ''Adeta'' kelimeleri ''benzetme edatı'' olarak kullanılır. Teşbih, ''benzeyen'' - ''kendisine benzetilen'' ve ''benzeme yönü'' unsurlarından oluşur. 8. sınıflar için Türkçe Benzetme Cümleleri konusunu detaylı bir şekilde anlattık.
Benzetme yaparken edat kullanılması zorunda değildir. Teşbih, ''Hatırlatmak'' - ''Anımsatmak'' ve ''Çağrıştırmak'' - ''Andırmak'' fiillerinden biriyle de yapılabilir
Benzetme Cümleleri
1 - ''Sanki'' Edatı ile Kurulan Benzetme Cümleleri
1.A. Öyle özgür hissediyorum ki sanki bir kuşum.
Benzeyen - İnsan
Kendisine Benzetilen - Kuş
Benzetme Edatı - Sanki
Benzetme Yönü - Özgürlük
1.B. - Filmdeki adam herkese yardım ediyor; sanki Robin Hood.
Benzeyen - Filmdeki adam
Kendisine Benzetilen - Robin Hood
Benzetme Edatı - Sanki
Benzetme Yönü - Yardımseverlik
Not: ''Sanki'' - ''Zannetme'' - ''Galiba'' - ''Öyle Gibi'' anlamlarına da gelir. Bu nedenle ''Sanki'' kelimesinin kullanıldığı her cümle, benzetme cümlesi değildir.
Örnek Cümleler:
1.A. - Sanki sizinle daha önce tanışmıştık. (Galiba - Sanırım anlamında)
1.B. - Duvarlar üzerime üzerime geliyor sanki. (Öyle zannetme.)
Not: Bir cümlede aynı anlama gelen iki kelimenin kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Bu nedenle ''Sanki'' ile ''Gibi'' kelimeleri aynı cümle içerisinde kullanılmaz.
Örnek Cümleler:
1.A - Sanki yalnız bir kurt gibiydi. (Yanlış)
1.B. - Sanki yalnız bir kurttu. (Doğru.)
1.C. - Yalnız bir kurt gibiydi.
2- ''Gibi'' Edatı ile Kurulan Benzetme Cümleleri
1.A. - Bir Anka Kuşu gibi küllerinden doğdu.
Benzeyen - İnsan
Kendisine Benzetilen - Anka Kuşu
Benzetme Edatı - Gibi
Benzetme Yönü - Küllerinden Doğmak / Yeniden Hayata Tutunmak
- B. - Hakan, bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrarladı.
Benzeyen - Hakan
Kendisine Benzetilen - Bozuk Plak
Benzetme Edatı - Gibi
Benzetme Yönü - Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek
1.C. - Onunla peri masalları gibi bir aşk yaşıyoruz.
Benzeyen - Aşk
Kendisine Benzetilen - Peri Masallar
Benzetme Edatı - Gibi
Benzetme Yönü - Mucizevi / Büyülü
1.D. - Bu akşam yediğimiz kavunun tadı bal gibiydi.
Benzeyen - Kavun
Kendisine Benzetilen - Bal
Benzetme Edatı - Gibi
Benzetme Yönü - Tat
1.E. - Gençlik bir rüya gibi çabucak geldi geçti.
Benzeyen - Gençlik
Kendisine Benzetilen - Rüya
Benzetme Edatı - Gibi
Benzetme Yönü - Çabucak bitmesi
Not: ''Gibi'' kelimesi cümlelerde farklı görevlerde kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1.A. - Otogara indiğim gibi seni arayacağım. (İner inmez anlamında)
1.B. - Hayatım boyunca onun gibi dürüst ve çalışkan birini görmedim. (Karşılaştırma cümlesi )
3- ''Andırmak'' - ''Çağrıştırmak'' - ''Hatırlatmak.''
Benzetme cümleleri sadece edatlar ile kurulmaz. Belli başlı fiillerle de teşbih yapılabilir.
Örnek Cümleler:
1.A. - Koray'ın konuşması ve mimikleri bana babamın gençliğini hatırlatıyor.
Benzeyen - Koray'ın konuşması ve mimikleri
Kendisine Benzetilen - Baba
Benzetme Yönü - Gençlik
1.B. - Bu duygusal sahne bana ''Esaretin Bedeli'' filmini çağrıştırdı.
Benzeyen - Sahne
Kendisine Benzetilen - Esaretin Bedeli filmi
Benzetme Yönü - Duygusallık
1.C. - Gamze, yeni aldığı pembe elbiseyi giyince prenseslere benzedi.
Benzeyen - Gamze
Kendisine Benzetilen - Prenses
Benzetme Yönü - Güzellik / Şıklık
4- ''Adeta'' Edatı ile Kurulan Benzetme Cümleleri
Dün evimiz adeta bayram yerine döndü.
Benzeyen - Ev
Kendisine Benzetilen - Bayram
Benzetme Edatı - Adeta
Benzetme Yönü - Sevinç - Mutluluk
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