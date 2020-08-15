8. Sınıf Sosyal Bilgiler İkinci Dünya Savaşı Ve 2. Dünya Savaşı'ndaki Gelişmeler konu anlatımı

İkinci Dünya Savaşı özellikle birçok devletin içinde bulundu oldukça kanlı çarpışmalarla geçen Türk ve Dünya Tarihi için en önemli savaşlardan biridir. Kanlı çarpışmalar ve tüm dünyayı etkileyen atom bombası sebebiyle ölümlerin en çok gerçekleştiği savaşlardan biri olarak bilinir. İkinci Dünya Savaşı Türkiye Cumhuriyeti savaşa girmese dahi birçok tedbiri bu dönemde almıştır.

2. Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri:

2. Dünya Savaşı’nın 1. Dünya Savaşı bittikten kısa bir süre sonra ortaya çıkması devletlerarası sorunların çözememiş olduğunun bir göstergesidir. İkinci Dünya Savaşı'nda birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler;

- Dünyada devletlerarası dengenin 1. Dünya Savaşı sonrası bozulması

- Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmaların ağır şartlar içermesi

- Dünya Savaşı'ndan sonra bazı devletlerin özellikle; İtalya, Almanya ve Japonya gibi ülkelerin yayılmacı politikalar izlemesi.

- Milletler Cemiyeti'nin İkinci Dünya Savaşı'na başlatacak ortamı engelle yememesi

2. Dünya Savaşı Başlaması

2. Dünya Savaşı Almanya, İtalya ve Japonya gibi yayılmacı politika izleyen devletlerin oluşturduğu bir grup şeklinde başlamıştır. Bu üç devletin oluşturduğu gruba Mihver devletler adı verilmiştir. Buna karşılık ABD, İngiltere, Fransa ve SSCB ise müttefik devletler grubuna oluşturulmuştur.

Almanya'nın Sırbistan işgalinden sonra Rusya bu duruma tepki göstermiş ve İkinci Dünya Savaşı’nın ateşi yakılmıştır. İki devlet arasında başlayan bu savaş kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. 1945 yılında ABD tarafından Japonya'ya atılan atom bombaları savaşı bitirmiştir.

Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşındaki Tutumu

Türkiye ikinci dünya savaşında bizzat katılmamış bir devlettir. Savaşın dışında kalmaya özen gösteren Türkiye Cumhuriyeti dış politikada denge siyaseti izlemeye doğru bulmuştur. Ancak savaş sonunda Birleşmiş Milletler teşkilatına üye olmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti Mihver devletler grubuna savaş ilan etmiştir. Türkiye savaş yıllarında birçok tedbir almıştır.

Türkiye'nin II Dünya Savaşı'nda aldığı tedbirler;

Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na bizzat girmiş olan bir devlet değildir. Bu sebeple ancak bu savaşa girme ihtimaline karşın Türkiye İkinci Dünya Savaşı için birçok tedbir almıştır. Bu tedbirlerden olan siyasi ve askeri tedbirler daha savaş başlamadan önce 19 Ekim 1939'da Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında Akdeniz'de savaş çıkma ihtimaline karşın yardım anlaşması imzalanmıştır

Fiili olarak savaşa girmemiş olan Türkiye 1938'de 1939'da Milli Savunma ödeneğini yükseltmiş. Bu anlamda da ekonomik ve askeri tedbirler almıştır. Ekonomik tedbirler Türkiye özellikle Milli Savunma oranına ödeneğine artırarak ekonomik olarak savaş öncesi tedbirler de almıştır. İthalat ve ihracat oranları azalmış, tarım hayvancılık ve orman ürünlerine de devlet tarafından el konulmuştur.

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

İkinci Dünya Savaşı sonucunda dünyada ABD ve SSCB odaklı 2 süper güç ortaya çıkmıştır. Devletlerin sınırları değişmiş ve Birleşmiş Milletler teşkilatı kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD ve SSCB arasında Soğuk Savaş dönemi başlamıştır. Bu dönemde sıcak savaş yapılmamış iki ülke arasında rekabet dönemi başlamıştır. ABDE ve SSCB kendine yakın ülkeleri tarafına çekmeye çalışmıştır. Türkiye bu dönemde ABD yanlısı bir politika takip etmiş ve bu çerçevede ABD’nin Marshall Planı’ndan yararlanmıştır.