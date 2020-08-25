8. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk İlkeleri konu anlatımı

Atatürk ilkeleri Atatürk tarafından ortaya konulan ve Atatürkçü düşünce sisteminin temelini oluşturan amacı tam bağımsızlık ve çağdaşlaşma olan ilkelere verilen isimdir. Atatürk ilkeleri sayesinde halkın daha özgür daha çağdaş yaşamasını sağlayarak tam bağımsızlığı benimsemek üzerinde durulmaktadır. Türk milletinin Çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılması için Atatürk ilkeleri oldukça önemlidir.

8.Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürk İlkeleri Konu Anlatımı

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, laiklik, devletçilik, halkçılık ve inkılapçılık olmak üzere 6 tane Atatürk İlkesi bulunmaktadır. Atatürk İlkeleri 1931 yılında yapılan Cumhuriyet Halk Fırkası kurultayında Mustafa Kemal Atatürk tarafından açıklanmıştır. 1937 yılında Atatürk ilkeleri anayasada yer almıştır.

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyetçilik ilkesini göre egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, halkın kendisini yönetecek kişileri seçmede yetkili makam olduğu kabul edilir. Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesi yönetimin Cumhuriyet olması anlamına gelmektedir. Halk egemenlik hakkını kullanarak kendi yöneticilerini kendisi seçer. Cumhuriyetçilik ilkesi diğer ilkelerle birbirini tamamlayan bir özelliğe sahiptir. Demokrasilerde en yeni yönetim şekli Cumhuriyettir.

Milliyetçilik

Milliyetçilik; milletini sevmek, milleti yüceltmek için bu yolda yürümektir. Atatürk'ün Milliyetçilik ilkesi kapsamında kendini aynı milletin üyesi hisseden kişiler milletini daha ileriye taşımak için çalışmak zorundadır, şeklinde ifade edilebilir. Atatürk milliyetçiliğinde dil, din, mezhep farkı gözetmeksizin kendini Türk sayan herkes Türk'tür. Bu nedenle ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sözü Atatürk milliyetçilik anlayışını en iyi ifade eden söz olarak bulunmaktadır.

Milliyetçilik ilkesi birlik ve beraberlik temeline dayanır. Milliyetçilik bağımsızlık mücadelesinin kaynağı olmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına milliyetçilik ilkesi sağlamıştır. Ulusal mücadelede ilk uygulamaya konulan ilke Milliyetçilik ilkesidir. Milliyetçilik ilkesine göre dil ve din birliğine değil, birlikte yaşama arzusuna göre hareket edilir.

Halkçılık

Halkçılık bir milletin çıkarına ve halkın yararına olan bir siyaset izlenmesidir. Türk vatandaşı olan herkesin kanun önünde eşit olduğunu ve halkın devlet yönetiminde eşit katılımına sağlar. Siyasetçi ve yöneticiler halk için çalışmalıdır. Halkçılık ilkesi hem Cumhuriyetçilik hem de Milliyetçilik ilkesinin ortak sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Toplumu oluşturan bireyler arasında ayrıcalıklar ortadan kaldırılmalı herkes kanun önünde eşit olmalıdır. Halkçılık her türlü sınıfı reddeden bir uygulamadır ve herkes kanun önünde eşittir.

Devletçilik

Devletçilik vatandaşın kendi imkânlarıyla yapamadığı yatırımları devletin yapması şeklinde ifade edilebilir. Devletçilikte amaç ülkeyi hızlı bir şekilde kalkındırmaktır. Ekonomide vatandaş ve devletin işbirliği yapması anlamına da gelir. Özellikle Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan millet maddi anlamda oldukça zor durumdaydı. Devlet vatandaşının yapamayacağı yatırımları yaparak devletin ve halkın ekonomide ileri seviyelere gelmesinden amaçlamıştır. Aynı zamanda Devletçilik ilkesi sermaye sahibi olan vatandaşların üretime de katkı sağlamasını ister. Devletçilik ilkesi ile planlı ekonomiye geçilmiş, temel tüketim maddeleri devlet eliyle üretilmeye başlanmıştır. Ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıkların giderilmesi de sağlamıştır.

Laiklik

Laiklik devlet yönetiminin dine değil akla ve bilime dayandırılması anlamına gelir. Kişilere din ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır. Kurumlarda bilimsel esaslar ve ileri teknoloji kullanılması amaçlanmıştır. Dinin çıkarcı kişiler tarafından kullanılması engellenmiştir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması din ve vicdan özgürlüğünün devlet tarafından güvence altına alınması anlamına gelir. Devlet bütün dinlere karşı tarafsız ve eşit mesafededir.

İnkılapçılık

Toplumun eski düzeninin yerine yeni ve çağdaş bir düzen getirilmesine inkılapçılık denir. Bu durum köklü değişiklikler yapılarak gerçekleşir. Bütün inkılaplar İnkılapçılık ilkesi kapsamında yapılmıştır. İnkılapçılık ilkesi Atatürk düşünce sisteminin sürekli yeniliklere değişme ve gelişme açık olduğunu ifade eder. İnkılapçılık ilkesi birçok millete de bağımsızlık fikrini aşılamıştır.