8. Sınıf İngilizce Talking About Future With Wıll konu anlatımı

Gelecek zaman kipinde soru cümlesi kurmak istediğimizde ''Will'' yapısını cümlenin başına getiririz. Bu tür cümlelerde kesinlik bildirmek için ''Absolutely'' ya da ''Definitely'' kelimeleri kullanılır. Simple Future Tense cümlelerinde belirsizlik bildiren ifadeler ise Maybe ve Perhaps'tır.

Talking About Future With Will (Will / Won't Yapısı Kullanımı)

1- ''Will'' Yapısı ile Kurulan Gelecek Zaman Cümleleri:

1.A - Tomorrow we will have a city tour with my classmates.

Yarın sınıf arkadaşlarımla şehir turu yapacağız.

1.B - I will say goodbye to this city in two days.

İki gün sonra bu şehre veda edeceğim.

1.C - Next week we will move to our new home in Beşiktaş.

Haftaya Beşiktaş'taki yeni evimize taşınacağız

1.D - We will buy fruit juice, cheese and tomato paste from the market.

Marketten meyve suyu, peynir ve salça alacağız.

1.E - We will go to Marmaris with my family during the summer break.

Yaz tatilinde, ailemle birlikte Marmaris'e gideceğiz.

1.F - I will do my best to seize this opportunity.

Bu fırsatı değerlendirmek için elimden geleni yapacağım.

2- ''Won't'' / ''Will Not'' Yapısı ile Kurulan Gelecek Zaman Cümleleri:

1.A - I won't be able to go to London with you tomorrow.

Yarın seninle Londra'ya gelemeyeceğim.

1.B - I will not be able to spare time for you and your friend on Tuesday.

Salı günü sana ve arkadaşına zaman ayıramayacağım.

1.C - If she doesn't keep her word, I won't see her again.

Sözünü tutmazsa bir daha onunla görüşmeyeceğim.

1.D - I will not be playing video games for that long again.

Bir daha bu kadar uzun süre bilgisayar oyunu oynamayacağım.

1.E - Unfortunately, I will not be able to come to Tekirdağ with you tomorrow.

Maalesef, seninle yarın Tekirdağ'a gelemeyeceğim.

1.F - I promise I won't repeat the same mistakes.

Söz veriyorum aynı hataları tekrarlamayacağım.

Not: Simple Future Tense'de, ''Won't'' yerine ''Will'' ve ''Never'' kelimeleri yan yana getirilebilir. ''Will never'' kalıbı ile olumsuz cümleler kurulabilir.

Örnek Cümleler:

1.A. - I will never meet with Serkan again.

Serkan ile bir daha asla buluşmayacağım.

1.B - I will never contact her again.

Bir daha asla onunla iletişime geçmeyeceğim.

1.C. - We will never come to this store again.

Bir daha asla bu mağazaya gelmeyeceğiz.

3- ''Will'' Yapısı İle Kurulan Soru Cümleleri:

1.A - Will you come to the city center with us?

Bizimle şehir merkezine gelecek misiniz?

1.B - Will you go to Koray's birthday party?

Koray'ın doğum partisine gidecek misiniz?

1.C - Will you reread this author's book?

Yazarın bu kitabını yeniden okuyacak mısın?

1.D - Will you go to visit your grandparents this summer?

Bu yaz dedeni ve büyük anneni ziyaret edecek misin?

1.E - Will you buy a ticket to go to Adana?

Adana'ya gitmek için bilet alacak mısın?

1.F - Will you send an e-mail to Hasan tomorrow?

Yarın Hasan'a e-mail gönderecek misin?