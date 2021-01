8. Sınıf İngilizce Present Perfect Tense konu anlatımı

Present perfect kullanıldığı zaman, hayatın bir noktasında ve şimdiki zamandan daha önce bir eylemin gerçekleştiği ifade edilir. Bu eylemin tam olarak ne zaman gerçekleştiğinin bir önemi yoktur.

Present Perfect Tense

Present perfect yapısı: bu zamanın yapılandırılması “has/have+ past participle” şeklinde olmaktadır. Soru cümleleri için has/have kelimeleri ters çevrilir. Olumsuz cümleler için ise “not” kullanılır.

Cümle: You have seen that movie many times. (Sen o filmi pek çok kez izledin.)

Soru Cümlesi: Have you seen that movie many times? (Sen o filmi pek çok kez izledin mi?)

Olumsuz Cümle: You have not seen that movie many times. (Sen o filmi pek çok kez izlemedin.)

Present Perfect Kullanım Yeri Neresidir?

Şimdiki zamandan önce belirtilmemiş (net olmayan) geçmiş zaman içerisinde: Şu andan önce belirsiz bir zamanda bir eylemin gerçekleştiğini söylemek için present perfect kullanılır. Eylemin gerçekleşmesindeki kesin zaman önemli değildir. Present perfect belirli zaman ifadeleri ile KULLANILAMAZ. Bu belirli zaman ifadelerine örnek olarak dün, asla, bir kez, şimdiye kadar, henüz ve daha önce verilebilir.

Examples (Örnekler)

I have seen that movie twenty times. (O filmi 20 kez izledim.)

I think I have met him once before. (Sanırım onunla daha önce bir kez tanışmıştım.)

There have been many eartquakes in Van. (Van’da pek çok deprem oldu.)

People have travelled to the Moon. (İnsanlar Ay’a yolculuk yaptı.)

Present Perfect Nasıl Kullanılır?

“Belirtilmemiş zaman” kavramı İngilizce öğrenenler için çok kafa karıştırıcı olabilir. Bu yüzden bu zamanı bazı başlıklar ile ilişkilendirmek daha kolay öğrenim sağlayacaktır.

Deneyim: Deneyimlerden bahsetmek için present perfect tense kullanılabilir. Bu “deneyimim var” demek gibidir. Bu zamanı, asla belirli bir deneyime sahip olunmadığı ifade edilmek için de kullanılabilir.

Örnek olarak; I have been to France. (Ben Fransa’da bulundum.) Bu cümle, Fransa’da bulunma deneyimi olduğu anlamına gelmektedir. Konuşan kişi belki Fransa’da bir veya birden fazla kez bulunmuş olabilir. Cümlenin sonuna kaç kez bulunulduğu eklenebilir. Bu durumda cümle “I have been to France twice.” olacaktır.

Zamana bağlı değişim: Belirli bir süre içinde gerçekleşen değişim hakkında konuşmak için genellikle present perfect kullanılır. Örnek olarak; “You have grown since the last time I saw you” (Seni son gördüğümden beri büyümüşsün.)

Başarılar: Bireylerin ve insanlığın başarılarını listelemek için çoğunlukla present perfect kullanılır. Belirli bir zamandan bahsedilmez. Örnek olarak; “Man has walked on the Moon.” (İnsanlar Ay’a ayak bastı.), “Scientists have split the atom.” (Bilim adamları atomu parçaladı.)

Beklenen tamamlanmamış bir eylem: Beklenen ama gerçekleşmeyen bir eylemi söylemek için sık sık present perfect kullanılır. Present perfect zamanının kullanılması bu gerçekleşmeyen eylemin hala gerçekleşmesinin beklendiğini gösterir. Örnek olarak; “James has not finished his work yet.” (James henüz işini bitirmedi.), “The rain has not stopped.” (Yağmur henüz durmadı.)

Farklı zamanlarda birden fazla eylem: Geçmişte farklı zamanlarda meydana gelen birkaç farklı eylem hakkında konuşmak için de kullanılır. Present perfect, sürecin tamamlandığını ve daha fazla eylemin mümkün olduğunu gösterir. Örneğin; “The army has attacked that city five times.” (Ordu o şehre beş kez saldırdı.)