8. Sınıf İngilizce Comperative Sentences (Karşılaştırma Cümleleri) konu anlatımı

Karşılaştırma sıfatları birden fazla şeyi karşılaştırmak için kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken iki şeyin bir konu hakkında birbirleri ile kıyaslanmasıdır. Birden fazla şeyin birbiri ile kıyaslanması “superlative” bilgisini de gerektirmektedir.

Bu konu kapsamında öğrenciler, nesneleri tanımlamak için ortak sıfatları kullanarak pratik yapar ve ardından karşılaştırmalı sıfatlar kullanılarak karşılaştırma yapılır. İngilizcede “Comparative” kelimesi iki şeyi karşılaştırırken kullanılan dilbilgisini tanımlamak için kullanılır.

Comperative Sentences (Karşılaştırma Cümleleri)

Karşılaştırma cümleleri için genel olarak uyulması gereken temel yapı “İsim + Fiil+ Sıfat+ “Than” + Nesne” şeklindedir.

Karşılaştırma Cümlelerinin Kullanım Yerleri Nereleridir?

İki eşyayı ya da iki kişiyi karşılaştırmak için kullanılır. Buna karşın ikiden daha fazla şey ya da ikiden daha fazla kişi arasındaki farklılıkları göstermek için de kullanılır. Karşılaştırmalar ve üstünlükler oluşturulabilmesi için sıfatlardaki hece sayıları bilinmelidir. Heceler ses vuruşları gibidir.

Karşılaştırma Sıfatları Nedir?

Bir karşılaştırma sıfatı iki isim arasındaki farklılıkları karşılaştırır. Buna örnek olarak; “The blue car is faster than the red car” (Mavi araba kırmızı arabadan daha hızlı.) cümlesi verilebilir. Karşılaştırma cümlelerinin yapısı:

Sıfat: Çoğu durumda 1 ya da 2 heceli sıfatlar “er” biçiminde yapılandırılır. Örnek olarak; fast- faster, heavy- heavier.

The more+adj: Çoğu durumda 3 ya da daha fazla heceli sıfatlar “more” kelimesi ile yapılandırılır. Örnek olarak; expensive- more expensive, beautiful- more beautiful.

Düzensizler: Yukarıda verilen kuralların birkaç tane istisnası bulunmaktadır. Bu istisnalara düzensiz yapılar denir. Örnek olarak; good- better, bad- worse.

Karşılaştırma Cümleleri Kurmanın Kuralları

Sessiz “e” ile biten tek heceli sıfatlar: karşılaştırma cümlesi için “r” eklenir. Örneğin “nice (iyi)” kelimesi “nicer (daha iyi)” biçimini alır.

Bir ünlü ve bir ünsüzle biten tek heceli sıfatlar: karşılaştırma cümlesindeki kullanımları için “er” eki getirilir. Örnek olarak “big (büyük)” kelimesi “bigger (daha büyük)” biçimine getirilir.

Birden fazla ünsüzle ya da bir sesli harf ile biten tek heceli sıfatlar: karşılaştırma için “er” eklenir. Örnek olarak; “long (uzun)” kelimesi “longer (daha uzun)”, “high (yüksek)” kelimesi “higher (daha yüksek)” ve “soft (yumuşak)” kelimesi “softer (daha yumuşak)” biçiminde yazılır.

“Y” harfi ile biten iki heceli bir sıfat: karşılaştırma cümlesindeki kullanımında y harfi düşer ve yerine i harfi kullanılır. Örnek olarak; “happy (mutlu)” kelimesine bakıldığında “happier (daha mutlu)” kelimesine dönüştüğü görülür.

Sonunda “y” harfi bulunmayan iki heceli sıfatlar: karşılaştırma cümlelerinde “more+ the adj+ than” yapısı ile kullanılırlar. Örnek olarak “exciting” kelimesine bakılabilir. Cümle içindeki kullanımında “more exciting than” kelime öbeği ile kullanılır.

Genel Örnekler

The Nile River is longer and more famous than the Thames. (Nil Nehri, Thames’ten daha uzun ve daha ünlüdür.)

Egypt is much hotter than Sweden. (Mısır, İsveç’ten çok daha sıcaktır.)

Everest is the highest mountain in the world. (Everest, dünyanın en yüksek dağıdır.)

This is one of the most exciting films I have ever seen. (Bu şimdiye kadar gördüğüm en heyecan verici filmlerden bir tanesi.)

Düzensiz Karşılaştırma Sıfatlarına Bazı Örnekler

Bad-worse, far (uzaklık bildiren kelime)- farther, good- better, little- less, many- more, much- more.

Benzerlikleri Belirtmek

İki kişi ya da iki eşya arasındaki benzerliklerin belirtilmesi için “… as + adjective + as …” yapısı kullanılır. Örneğin “Mike is as intelligent as Nancy” (Mike, Nancy kadar zekidir.) cümlesi benzerlik bildirmektedir.