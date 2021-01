8. Sınıf İngilizce 3. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

İngilizcede arkadaşlarımızın özelliklerini anlatırken kullanılabilecek kelimeler şu şekildedir: Eski arkadaş (Former Friend ya da Old Boy) - Vefasız Arkadaş (False Friend) - Oda Arkadaşı (Room mate ya da Bunker) - Sıra Arkadaşı (Desk mate) ve Kamp Arkadaşı (Campmate)

3. Ünite Friendship - (Arkadaşlık)

1- Arkadaşlık ile İlgili Sözcükler ve Söz Grupları

Arkadaşlarla buluşmak - Meet friends

Sınıf arkadaşı - Classmate ya da Class fellow

Arkadaş sevgisi - Comradeship

Doğum günü partisi - Birthday party

Okul arkadaşı - School mate

Tatil planı yapmak - Plan a vacation

Arkadaş canlısı - Friendly

Sosyalleşmek - Become socialized

Arkadaş bulmak - Find a companion

Dost - Part ya da Ally

Takım Arkadaşı - Team mate

Kız arkadaş - Girlfriend

Erkek arkadaş - Boyfriend

Örnek Cümleler:

1.A.- My best friend did not invite me to his birthday party.

En yakın arkadaşım beni doğum günü partisine çağırmadı.

1.B.- Tomorrow I will go to the city center with my classmates.

Yarın sınıf arkadaşlarımla birlikte şehir merkezine gideceğim.

1.C.- My new friend's names Azra and Melike.

Yeni arkadaşlarımın adı Azra ve Meike.

2- Teklif ve Öneri Cümleleri:

Arkadaşlarımıza bir teklifte bulunmak ya da öneri sunmak istediğimizde ''Do you want'' - ''Would you like'' ya da ''Shall we'' kalıplarından birini kullanabiliriz.

1.A. - ''Dou You Want'' Kalıbı ile Kurulan Cümleler:

1 - Do you want to camping this summer?

Bu yaz kamp yapmak ister misin?

2 -.Do you want to go cinema with your schoolmates?

Okul arkadaşlarınla sinemaya gitmek ister misin?

3 - Do you want coffee or lemonade?

Kahve ya da limonata ister misin?

4 - Do you want see my new toys?

Yeni oyuncaklarımı görmek ister misin?

5 - Do you want go museum with me?

Benimle müzeye gelmek ister misin?

1.B. - ''Would You Like'' Kalıbı ile Kurulan Cümleler:

1- Would you like to play games with us?

Bizimle oyun oynamaya gelir misin? / Bizimle oyun oynamak ister misin?

2 -.Would you like grape or fig?

Üzüm ya da incir ister misin?

3 - Would you like to watch this movie with me again?

Bu filmi benimle tekrar izlemek ister misin?

4 - Would you like go to party with me?

Benimle partiye gelmek ister misin?

5 -Would you like read to poem I just wrote?

Yeni yazdığım şiiri okumak ister misin?

1.C.- ''Shall we'' Kalıbı ile Kurulan Cümleler:

1- Shall we drink milk instead of tea?

Çay yerine süt içelim mi?

2 - .Shall we go to the park after scholl?

Okuldan sonra parka gidelim mi?

3 - When this movie is over, shall we watch another movie?

Bu film bitince bir tane daha film izleyelim mi?

4 - Shall we go to Ayça's birthday party next week?

Haftaya ayça'nın doğum günü partisine gidelim mi?

5 - Shall we study instead of playing video games?

Bilgisayar oyunu oynamak yerine ders çalışalım mı?