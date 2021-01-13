8. Sınıf İngilizce 3. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı
İngilizcede Friend - Arkadaş ve Friendship - Arkadaşlık demektir. Bununla birlikte ''Fellow'' ve ''Intimate'' sözcükleri de arkadaş anlamına gelir. ''En iyi arkadaş'' demek için ''Best Friend'', ''Yakın arkadaş'' demek içinse ''Closer Friend'' kelimelerini kullanabiliriz. 8. sınıflar için 3.Ünite Friendship (Arkadaşlık) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
İngilizcede arkadaşlarımızın özelliklerini anlatırken kullanılabilecek kelimeler şu şekildedir: Eski arkadaş (Former Friend ya da Old Boy) - Vefasız Arkadaş (False Friend) - Oda Arkadaşı (Room mate ya da Bunker) - Sıra Arkadaşı (Desk mate) ve Kamp Arkadaşı (Campmate)
3. Ünite Friendship - (Arkadaşlık)
1- Arkadaşlık ile İlgili Sözcükler ve Söz Grupları
Arkadaşlarla buluşmak - Meet friends
Sınıf arkadaşı - Classmate ya da Class fellow
Arkadaş sevgisi - Comradeship
Doğum günü partisi - Birthday party
Okul arkadaşı - School mate
Tatil planı yapmak - Plan a vacation
Arkadaş canlısı - Friendly
Sosyalleşmek - Become socialized
Arkadaş bulmak - Find a companion
Dost - Part ya da Ally
Takım Arkadaşı - Team mate
Kız arkadaş - Girlfriend
Erkek arkadaş - Boyfriend
Örnek Cümleler:
1.A.- My best friend did not invite me to his birthday party.
En yakın arkadaşım beni doğum günü partisine çağırmadı.
1.B.- Tomorrow I will go to the city center with my classmates.
Yarın sınıf arkadaşlarımla birlikte şehir merkezine gideceğim.
1.C.- My new friend's names Azra and Melike.
Yeni arkadaşlarımın adı Azra ve Meike.
2- Teklif ve Öneri Cümleleri:
Arkadaşlarımıza bir teklifte bulunmak ya da öneri sunmak istediğimizde ''Do you want'' - ''Would you like'' ya da ''Shall we'' kalıplarından birini kullanabiliriz.
1.A. - ''Dou You Want'' Kalıbı ile Kurulan Cümleler:
1 - Do you want to camping this summer?
Bu yaz kamp yapmak ister misin?
2 -.Do you want to go cinema with your schoolmates?
Okul arkadaşlarınla sinemaya gitmek ister misin?
3 - Do you want coffee or lemonade?
Kahve ya da limonata ister misin?
4 - Do you want see my new toys?
Yeni oyuncaklarımı görmek ister misin?
5 - Do you want go museum with me?
Benimle müzeye gelmek ister misin?
1.B. - ''Would You Like'' Kalıbı ile Kurulan Cümleler:
1- Would you like to play games with us?
Bizimle oyun oynamaya gelir misin? / Bizimle oyun oynamak ister misin?
2 -.Would you like grape or fig?
Üzüm ya da incir ister misin?
3 - Would you like to watch this movie with me again?
Bu filmi benimle tekrar izlemek ister misin?
4 - Would you like go to party with me?
Benimle partiye gelmek ister misin?
5 -Would you like read to poem I just wrote?
Yeni yazdığım şiiri okumak ister misin?
1.C.- ''Shall we'' Kalıbı ile Kurulan Cümleler:
1- Shall we drink milk instead of tea?
Çay yerine süt içelim mi?
2 - .Shall we go to the park after scholl?
Okuldan sonra parka gidelim mi?
3 - When this movie is over, shall we watch another movie?
Bu film bitince bir tane daha film izleyelim mi?
4 - Shall we go to Ayça's birthday party next week?
Haftaya ayça'nın doğum günü partisine gidelim mi?
5 - Shall we study instead of playing video games?
Bilgisayar oyunu oynamak yerine ders çalışalım mı?
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