8. Sınıf Fen Bilimleri Türkiye’de Kimya Endüstrisi konu anlatımı

Türkiye'de kimya sanayini geçmiş yıllara oranla çok daha iyi bir noktadadır. Ancak bu endüstrinin petrol ve benzeri ham maddelere ihtiyaç duyması ithalatı zorunlu kılar. Endüstriyel üretim yapabilmek adına ham maddelerin büyük bir kısmı çeşitli ülkelerden ithal edilmektedir.

Türkiye'de Kimya Endüstrisi

1- Kimya Endüstrisinde Üretilen Ürünler:

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların büyük çoğunluğu laboratuvar ortamında kimyagerler tarafından üretilmektedir. Türkiye'de ilaç sanayinde birçok Avrupa ülkesinden daha fazla gelişmiştir. Son yıllarda sayısı giderek artan laboratuvar ve enstitülerin buna katkısı çok fazladır. Ruj, far, allık, fondöten gibi kadınların günlük yaşamda sıklıkla kullandığı kozmetik ürünlerin %80'inden fazlası da kimya endüstrisi tarafından imal edilmektedir.

Dekorasyon ve tadilatta kullanılan boyalar da kimya sanayinin en önemli ürünleri arasında yer alır. Macun ve vernik gibi yan ürünlerin çoğu da kimyasal bazlıdır. Sebze ve meyve üretiminde önemli bir yer tutan gübreler ve sabun gibi temizleme ürünleri de bu endüstride imal edilmektedir. Kimya sanayinde üretilen diğer ürünler, yol ve tünel yapımında kullanılan patlayıcılar ve mineral yakıtlardır.

Son yıllarda bu endüstri içerisinde nano teknolojinin kullanımına ağırlık verilmiştir. Bu teknoloji sayesinde hem ham maddeye olan ihtiyaç azaltılmış hem de kimyasalların çevreye verdiği zarar en aza indirgenmiştir. Bunun dışında ana ve özel kimyasalların dışında farmasötik adı verilen özel kimyasallar endüstriyel üretimlerin genelinde kullanılmaktadır.

2- Kimya Endüstrisinin Önemi:

Kimya, her ülkenin en önemli sanayi kollarından birini oluşturur. Sağlıktan temizliğe, kozmetikten plastiğe kadar birçok farklı sektörde ham maddesi kimyasal olan ürünler kullanılır. Gelişmiş ülkelerde en az makine endüstrisi kadar önemsenir ve üretimine ağırlık verilir. Dünyada ekonomisini iyi durumda olan birçok ülke kimya ihracatında da zirvede yer alır. Bu ülkelerin başında ABD geliyor. Avrupa ülkeleri arasında ise Belçika, İsviçre, Fransa ve Hollanda kimya sektöründe en fazla ihracat yapan ülkeler arasında yer almaktadır.

Kimya endüstrisinin gelişebilmesi için ham madde, alt yapı, lojistik ve uzman kadrolar gerekmektedir. Ham maddede dışarıya bağımlı olmayan ülkeler, kendi laboratuvarlarını ve araştırma merkezlerini açarak başta ilaç olmak üzere onlarca farklı kimyasal ürün üretmiştir. İlaçlarını kendileri üretebilen ülkeler hem sağlık hem de ekonomik anlamda rahat bir konumdadır. Bu ürünlerin ihracatından elde edilen gelir, otomotiv ve elektronik sektörlerinin sağladığı kazançlara yakındır. Bu da bir ülkenin her alanda gelişmesini sağlayan çok önemli bir etkendir.

3- Ülkemizde Kimya Endüstrisi

Türkiye'de kimya endüstrisindeki ilk önemli atılım 1921'de gerçekleşmiştir. Bu yıl açılan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu TSK'nın temel ihtiyaçlarını karşılayan en önemli kurumlarımızdan biridir. 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılan cam fabrikası kimya endüstrisinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Türkiye'de petro - kimya ve boraks fabrikaları da bulunmaktadır.

Ülkemiz 20 yıllık periyotta birçok alanda olduğu gibi kimya endüstrisinde de büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Bugün Türkiye'de kullanılan birçok ilaç yerli üretimdir. Bu alanda dışa bağımlılık azaldıkça sağlık sektöründeki birçok sorun aşılmıştır. Ancak kimya ve tarım kimyasalları alanında %5 oranında bir düşüş gözlemlenmiştir. Bunun en büyük nedeni ise bu kimyasalların üretimi için yüksek oranda doğal gaz ve petrol gibi ham maddelere ihtiyaç duyulmasıdır.