8. Sınıf Fen Bilimleri Sürdürülebilir Kalkınma konu anlatımı

Ülkemizin kalkınması ve daha güçlü hale gelmesi özellikle ekonomik yönden bazı çalışmaların yapılmasına bağlıdır. Bu çalışmalar devlet ile beraber aynı zamanda halk olarak bize de düşmektedir. Enerji kaynaklarının doğru şekilde kullanmak ve tasarruf etmek ile beraber, daha birçok husus yer alır.

Sürdürülebilir Kalkınma

Öncelik olarak sürdürülebilir kalkınma nedir ona bakalım ve anlamına öğrenmeye çalışalım.

Sürdürülebilir kalkınma: İnsanların doğal kaynaklara zarar vermeden ve bilinçli şekilde kullanımı konusunda yapılan planlama sürdürülebilir kalkınma olarak bilinmektedir. Bunu gerçekleştirmek için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar mevcuttur.

- Doğal kaynaklar israf edilmeden kullanılmalıdır.

- Sürdürülebilir kalkınma sayesinde gelecek nesiller için de doğal kaynakları bol olan bir dünya bırakılabilir.

- Yenilenemez enerji (Fosil yakıtlar ve nükleer enerji) yerine, yenilenebilir enerji (Hidroelektrik Birgül Güneş, rüzgar ve Jeotermal) kaynakları kullanılmalıdır.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Faydaları Nelerdir?

Sürdürülebilir kalkınmanın hem insana hem çevreye ve hem de tüm canlı ve cansız varlıklara çok önemli faydaları bulunmaktadır.

- İnsan ile doğanın uyum içerisinde yaşamasına olanak tanır.

- Doğal kaynaklar korunmuş olur.

- Doğal çevre korunması ile beraber sürdürülebilir kalkınma sürekli hale gelir.

- Yenilenebilir enerji sayesinde kaynak israfı yaşanmaz.

- Enerji tasarrufu elde edilir.

- Fazla kaynak kullanımı engellenmesi ile beraber daha kaliteli bir hayat elde edilir.

- Atık maddeler azalır ve çevre korunur.

Kaynakların Tasarruflu Kullanımı

İnsanların geleceği için kaynakların tasarruflu kullanımı çok önemlidir. Eğer kaynaklar hızlı şekilde kullanılırsa kısa süre içerisinde elimizde kaynak kalmayabilir. Bu da daha çok savaşların ve açlıkların ortaya çıkmasına sebep verir. Kaynakların tasarruflu kullanılabilmesi için şunlar yapılmalıdır.

- İhtiyacımız kadar alışveriş yapmamız gerekir.

- Satın almış olduğunuz ürünleri en iyi şekilde ve sonuna kadar kullanmalıyız.

- Geri dönüşüme önem vermeliyiz.

- Binalarda ısı yalıtım yapmalıyız.

- A sınıfı araçları kullanmalıyız.

Katı Atıkların Geri Dönüşümü

Kullanım süresi dolmuş olan ve artık uzaklaştırılması gereken maddelere atık denir. Bunlar içerisinde kullanılmayan eşyalar, bitki ve yemek atıkları, eskimiş giysiler ve metal kutular ile bozulmuş teknolojik cihazlar söylenebilir.

Geri dönüşüm: Atıkların birtakım işlemlerden geçerek yeniden kullanılır hale gelmesine geri dönüşüm denmektedir. Bu konuda geri dönüşümde kullanılacak birçok farklı atık bulunmaktadır.

- Cam

- Plastik

- Kağıt

- Metaller

- Şişeler

- Atık yağlar

- Piller

- Beton

Bu ürünlerin geri dönüşüme katılması için kirlenmiş olmaması çok önemlidir. Aynı zamanda geri dönüştürülmüş olan ürünler gıda sanayisinde kullanılmamalıdır. Çünkü bu durum sağlık açısından tehlikelidir.

Geri Dönüşümün Önemi?

Pek çok açıdan doğal çevremiz ve insanlar ile beraber tüm canlılar için geri dönüşüm çok önemlidir.

- Doğal çevrenin korunmasına olanak sağlar.

- Böylece doğal kaynaklar israf olmaz.

- Hammaddeye olan ihtiyaç azalır.

- Önemli oranda enerji tasarrufu sağlanır.

- Ülke ekonomisi açısından çok önemli bir katkı oluşturulur.

- Pek çok insan için yeni iş imkanları yaratılmış olur.

- Atık madde miktarı azaltılmış olur.

Bu gibi özellikleri ve avantajları ile beraber günümüze geri dönüşüm artık büyük bir öneme sahip hale geldi. Dünyanın büyük ülkeleri geri dönüşüme çok önem vermekte ve gerçekleştirmektedir. Hani şekilde ülkemizde de geri dönüşüm çalışmaları her geçen gün daha fazla güçlenmeye devam ediyor. Bu yüzden tüm bu unsurları ele alarak sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına her zaman katkı vermeli ve destek olmalıyız.