8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Muhammed'in Örnek Davranışları 1 - 2 konu anlatımı

Hz. Muhammed peygamberliğini ilan etmeden önce de Mekke halkı tarafından çok seviliyor ve takdir ediliyor. Kendisine Muhammed-ül Emin diyen Kureyşliler dürüstlük ve çalışkanlık konusunda peygamberimizi kendilerine örnek alıyorlardı.

Hz. Muhammed'in Örnek Davranışları

1- İslam'ı Sevdirmesi:

İslam dininde zorlama yoktur. Hz. Muhammed kendisine kısım kısım inen vahiyleri insanlara aktardı. İsteyenler iman etti, Müslüman oldu; isteyenler Hristiyan, Yahudi ya da putperest olmaya devam etti. İslam'ı korkutarak değil özendirerek anlattı. ''Kolaylaştırın, zorlaştırmayın'' diyen peygamberimiz etrafındaki insanlara da ''korkutmayın, müjdeleyin'' diye tavsiyelerde bulundu. Ona göre bir insan sadece korktuğu için Müslüman olamazdı. Bu nedenle kafir ve müşriklerin alaylarına karşı bile her zaman müşfik oldu. Hakaretlerine ve iftiralarına karşı bile öfkelenmedi. Onun İslam'ı sevdirerek anlatması sayesinde şu an, dünyamızda 2 milyara yakın Müslüman yaşamaktadır. .

2- Etrafındaki İnsanlara Danışması:

Hz. Muhammed, kibirden uzak ve alçak gönüllü bir şahsiyetti. Herhangi bir mesele olduğunda farklı görüşteki insanların fikirlerini dinler, bazen de dönemin alim kişilerine bizzat kendi gidip danışırdı. İslam dininde ''istişare'' adı verilen bu yöntemi sıklıkla uygulayan peygamberimiz, toplumu ilgilendiren konularda tek başına karar vermedi. İnsanların düşüncelerine saygı gösterdi. Birçok rivayette Hendek Savaşından önce biri kendisine, alana atların geçemeyeceği kadar büyün çukurlar kazdırmasını önerdi. Bu tavsiyeyi dinleyen Hz. Muhammed, ordusuyla birlikte Hendek Savaşını kazandı.

3- Her Zaman Merhametli Olması:

Peygamberimiz sadece yakın çevresine ve arkadaşlarına karşı değil düşmanlarına karşı da merhametli oldu. Mekke döneminde onunla alay edenleri ve yüzüne toprak atanları affetti. 630 yılında ordusuyla Mekke'nin fethini gerçekleştirdiğinde yüzlerce Kureyşli esir alınmıştı. Esir alınan insanlar, kendisine ve Müslümanlara zulmeden, savaş açan kişilerdi. Buna rağmen bir kısmını fidye karşılığı, büyük bir çoğunluğunu ise karşılıksız serbest bıraktı.

Hz. Muhammed' yalnızca Allah'a şirk koşulmasına karşı hiddetlenirdi. Bu nedenle Mekke Fethi sırasında Kabe'nin içindeki putların bir kısmını kılıcıyla parçaladı.

4- Alçak Gönüllü Olması:

Bir gün peygamberimizin çadırına bir yabancı geldi. Uzak bir kabileden gelen bu kişi Hz. Muhammed'in yaptıklarından haberdardı. İslam dinine geçmek ve Müslüman olmak istiyordu. Fakat aynı zamanda peygamberden çekiniyordu. Çünkü Mekkeli müşrikler gittikleri şehirlerde herkese Hz. Muhammed'i acımasız biri olarak anlatıyor, insanların Müslüman olmalarını engellemeye çalışıyordu. Yabancının titrediğini gören peygamberimiz şöyle buyurdu:

''Korkmana ve titremene lüzum yok. Ben kral değilim. Kureyş'li, kuru et yiyen bir kadının oğluyum yalnızca.''

Hz. Muhammed'in ne kadar alçak gönüllü biri olduğuna dair sayısız kıssa günümüze ulaşmıştır. Çünkü ona göre hepimiz Allah katında birer kuluz. Biz de İslam peygamberinin bu davranışlarını örnek almalıyız. Kimseye tepeden bakmamalı, kibirli davranışlardan uzak durmalıyız. Ancak bu şekilde salih ameller işleyen hayırlı müminler olabiliriz.

Sık sık sünnet ve hadis kaynakları okunmalı, peygamberimizin sözleri ve davranışları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Az konuşup çok düşünen bir şahsiyet olan Hz. Muhammed, biriyle karşılaştığında önce kendisi selam verirdi. Biri ona seslendiği zaman kafasını çevirmekle yetinmez, tüm gövdesiyle kendisine seslenen kişiye dönerdi. Hayatı boyunca bir kez bile yalan söylemeyen peygamberimiz, yalancı kişilerden hoşlanmazdı. Az uyur ve az yerdi. Sofradan daima aç kalkar ve sık sık şükrederdi. Peygamberimizin bu davranışlarını örnek aldığımız takdirde çok daha iyi bir Müslüman ve hayırlı bir kul olabiliriz.